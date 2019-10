Stejně jako loni, kdy ve Zruči Sparta odehrála osmifinále s Plzní, čtvrtfinále s Mělníkem a semifinále s Teplicemi. Derby se bude hrát v úterý 15. října od 20 hodin. A jen vítěz se může dál ucházet o český pohár. Ani jeden z pražských celků ještě Pohár SFČR nevyhrál. Sparta byla loni blízko. Prohrála až v domácím finálovém zápase s Chrudimí 2:3.

Slavia před derby bojuje se zdravotními problémy hráčů, ale na rozdíl od Sparty bude odpočatá. „V poslední době jsme měli problémy se zraněními hráčů, ale musíme se s tím vyrovnat. Hráči, kteří nastoupí, musí dokázat, že je pro ně ctí nosit slávistický dres,“ zdůraznil trenér Slavia Ivan Božovič a pokračoval: „Máme před sebou zápasy proti dvěma týmům, které patří ke špičce ligy, které prověří naši kvalitu. Věřím, že předvedeme všechno, na čem na trénincích pracujeme. Soupeři dobře znají navzájem svoji taktiku, v tomto ohledu se asi nemáme čím překvapit. Připravíme se maximálně a budeme bojovat jako tým.“

Sparta jde do souboje nabuzená. V neděli totiž dohrála základní skupinu Ligy mistrů, kterou doma vyhrála s plným počtem bodů. Pražany však čeká čtvrtý zápas v šesti dnech. „Na derby se všichni samozřejmě těšíme, i když to bude po Lize mistrů velmi náročné. Je to derby a to nemá nikdy favorita, ale věřím v sílu a kvalitu našeho mužstva a věřím, že postoupíme,“ řekl sparťan Gabriel Rick.

Bilance Sparta vs. Slavia: 10-2-5, skóre 68:51