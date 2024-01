Florbalisty Kutné Hory sehrály další dva ligové zápasy před zraky svých příznivců. A vedly si více než dobře. Oba duely vyhrály, navíc se po přímém souboji posunuly na druhé místo tabulky první ligy žen. Nejprve si hravě poradily s týmem Dačic, kterému nasázely čtrnáct gólů, v dramatické bitvě pak pokořily i Jihlavu. Vítězný gól dala Kateřina Heblíková.

Z florbalového utkání první ligy žen Kutná Hora - Týn nad Vltavou | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

FBC Kutná Hora - TJ Centropen Dačice 14:1

O výsledek 14:1 se Kutnohoračky zasloužily hlavně v prvních dvou třetinách, kdy nastřílely celkem 13 gólů.

„Děkujeme soupeři, že ve i v menším počtu hrál celých šedesát minut florbal a nevynechal ani jeden souboj. My jsme dvě třetiny plnili pokyny a bylo to výsledkově vidět. V třetí třetině jsme se přepnuli do udržovacího módu, což je důvod k zamyšlení,“ uvedl k zápasu na klubovém webu trenér Kutné Hory David Štursa.

„Děkuji soupeři za férový zápas, který bavil asi především právě kutnohorské hráčky a příznivce. My jsme bohužel velmi často ztráceli míčky, což vedlo k dalšímu vysilujícímu boji o jeho zisk, a navíc nás to připravilo o více střeleckých pozic. Soupeř hrál dobře a vyhrál zaslouženě. Přiznám se, že jsme byli rádi za konec, jelikož to chvílemi vypadalo, že nebudeme mít zápas ani s kým dohrát. Chválím holky za bojovnost a za třetí třetinu, kdy ze sebe vše zvládly shodit, nerezignovaly ani za značně nepříznivého stavu a snažily se hrát s maximální snahou,“ komentoval utkání trenér hostujících florbalistek Lukáš Vacuška.

Branky: 9. Dominika Výborná, 13. Kristýna Venclová, 13. Štěpánka Helclová, 18. Štěpánka Helclová, 20. Lucie Klepalová, 21. Natálie Trpišovská, 26. Lucie Klepalová, 26. Natálie Beranová, 29. Melánie Dubská, 30. Kateřina Moravcová, 31. Sabina Ašenbrennerová, 36. Štěpánka Helclová, 36. Dominika Výborná, 60. Melánie Dubská - 25. Denisa Kolářová. Vyloučení: 1:1. Bez využití. Třetiny: 5:0, 8:1, 1:0.

FBC Kutná Hora – EAV SK Jihlava 6:5

Ačkoliv to již v 7. minutě první třetiny vypadalo po gólu Kittlerové na 1:4 bledě, domácí ženy dokázaly, že mají bojovného ducha a pokusily se o zvrat v tomto téměř ztraceném utkání. A to se jim povedlo. Forštové se podařilo vyrovnat na 5:5 ve 40. minutě. Poslední část přinesla nejen hodně střel na bránu, ale i nájezd, který se podařilo vybojovat Beranové. Kateřina Heblíková dostala důvěru a vykročila vstříc brankářce Klímové. Heblíková za bouřlivého jásotu jak na střídačce, tak i na tribuně nájezd proměnila a poslala ženy do vedení. Vedení se podařilo výběru udržet až do konce a po senzačním zápase si kromě tří bodů odnáší i posun v tabulce na druhé místo.

Před sebou mají kutnohorské hráčky již jen Dobrušku, která ale v této sezoně nenašla zatím přemožitele a se slušným náskokem sedmnácti bodů hájí první příčku.

„Po celkem hororovém začátku jsme se dokázali zvednout. A za to patří holkám velké uznání. Opět si opakujeme známé věci – když hrajeme, co si řekneme, tak to funguje. Nejvíc musím vypíchnout třetí třetinu, když jsme udrželi hlavy a hráli opravdu zodpovědně. Děkuji soupeři za super zápas, přeji mu hodně úspěchů,“ usmíval se spokojený trenér domácích David Štursa.

„Soupeřky zaslouženě vyhrály, jejich chuť po výhře byla silnější než ta naše, a to hlavně v třetí třetině. Nezbývá nám nic jiného než se poučit z chyb a v příštím zápase ukázat naše staré já. Děkujeme soupeři za bojovný a napínavý zápas,“ řekl kouč hostí Martin Kittler.

Branky: 5. Dominika Výborná, 10. Melánie Dubská, 20. Kristýna Venclová, 24. Natálie Trpišovská, 40. Barbora Forštová, 46. Kateřina Heblíková - 3. Kateřina Bednářová, 4. Dominika Dvořáková, 5. Agáta Kalinová, 7. Simona Kittlerová, 23. Kateřina Bednářová. Vyloučení: 1:1. Bez využití. Třetiny: 3:4, 2:1, 1:0.