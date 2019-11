/FOTOGALERIE/ Basketbalisté Nymburka podruhé za sebou špatně vstoupili do ligového zápasu, nakonec ale v dohrávce 6. kola Kooperativa NBL zdolali Ostravu 95:81. Předposlední tým tabulky však na půdě mistra zlobil a v první čtvrtině vedl 20:11. Pak ale favorit zabral a dovedl duel k jubilejní sedmdesáté ligové výhře v řadě za sebou.

Z basketbalového utkání Kooperativa NBL Nymburk - Ostrava (95:81) | Foto: Foto: Tomáš Laš

„Trochu jsem čekal, že to bude vypadat takto, protože hrajeme hodně zápasů v krátké době po sobě. Hlavní je, že jsme to dovedli k vítězství a zůstali zdraví. Respektuji výkon Ostravy, která hrála opravdu dobře. Přeji soupeři hodně štěstí do zbytku sezony. My se musíme připravit na to, že za dva dny hrajeme znovu,“ přemýšlel nahlas trenér vítězného mužstva Oren Amiel.