To dělá vrásky na čele mnohým provozovatelům takových zařízení: hlavně v tom ohledu, kdo pak bude postihnutelný, pokud někdo ze cvičenců bude odmítat nosit roušku, nebo dodržovat další opatření. Jisté je ale jedno: posilovny a fitness centra otevírat chtějí. Pokud by neotevřely, jejich cvičenci by mohli přejít ke konkurenci.

Řada provozovatelů tak otevření sice plánuje, ale zároveň vyčkává, jaká všechna opatření budou pro jejich fungování předepsaná. „Informace jsou chvíli staré, čekám, kdo se k tomu ještě vyjádří, jak to všechno bude,“ uvedl Petr Richtár, který provozuje Golem's Gym v Kutné Hoře. Problém vidí například v případných rozestupech, kde záleží ale na konkrétních lidech, zda budou opatření dodržovat. „Máme malou posilovnu, kde ve více lidech by mohly být rozestupy problém. Spíše čekám, jaká pravidla budou, jak se to vše upřesní,“ řekl.

Situaci vidí jinak Kristýna Seifertová, která provozuje Týna Fitness v Kutné Hoře. Fitness centrum je určeno pouze pro ženy. Původně uvažovala že svůj fitness otevře, když se ale seznámila s podmínkami, ze kterých by to bylo možné, rozhodla se pro opak. „Nakonec otevírat fitness nebudu. Za takových okolností a bezpečnostních kritérií, jako jsou například rozestupy mezi klienty, to vůbec není možné,“ řekla k přijatým opatřením, které nyní čekají každého provozovatele fitness centra, posiloven a podobně.

Roušky jsou téma pro Petra Richtára. „Je to hrozné, bavili jsme se o tom s pár lidmi. Je tam navíc otázka, kdo bude postihnutý, pokud to někdo bude odmítat dodržovat, jestli mám lidi vyhazovat? To bude strašně těžké, je to o lidech,“ řekl. Co tedy dělat s případnými neukázněnými cvičenci? Odpověď zatím nikdo nezná.

Lidé navíc podle opatření nebudou moci využívat šatny a sprchy. „Lidé přijedou převlečení a odejdou zpocení, nic se dělat nedá. Přijde mi ale nedomyšlené, co má dělat člověk, který jede cvičit na kole, ale spadne mu řetěz a bude mít špinavé ruce – kde si je umyje?“ přiblížil hypotetický scénář Petr Richtár. Nabízí se tak jediné řešení. „Člověk si bude mít možnost využít desinfekci, ale voda je základ,“ podotkl.