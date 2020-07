S výstavbou druhé haly s umělým povrchem stoupl zájem z řady florbalových oddílů - na konci července dorazí nejprve florbaloví mládežníci z FbŠ Bohemians, kteří se v tréninkové hale vystřídají s národním týmem slovenských florbalistek. Přelom července si Klimešku zamluvily dva týmy z nejvyšší mužské florbalové soutěže - právě FbŠ Bohemians a pražští Black Angels.

První srpnový týden budou obě haly patřit organizaci Taneční skupina roku, na které navážou další tři florbalová soustředění. Poslední dva týdny prázdnin stejně jako loni obsadí ryze ženský basketbalový klub BK Studánka Pardubice.

Dvě mimořádné sportovní podívané čekají na nejen kutnohorské diváky poslední srpnové víkendy. Nejprve 22. a 23. srpna dorazí na Klimešku kvůli koronaviru přesunuté Final Four Českého poháru v házené žen. Celkem čtyři zápasy přinesou tu nejlepší ženskou házenou s celou řadou reprezentantek, a kromě účastníka Ligy mistryň týmu z Mostu, uvidíme v nejlepší čtyřce také tým házenkářek z Písku, Olomouce a Poruby.

Víkend 29. - 30. srpna krom turnaje domácího FBC Kutná Hora přinese výjimečný sportovní zážitek. V rámci pobytu volejbalových reprezentantů ročníků 2003, kteří absolvují na Klimešce poslední tréninkový kemp před odjezdem na ME hráčů do 18 let v Itálii, se odehrají dvě přátelská utkání s týmem Francie - aktuální mistři Evropy této věkové kategorie z loňského roku. Tým trenéra Jana Svobody bude rovnou z Kutné Hory odlétat do Itálie s cílem dostat se do nejlepší šestice turnaje, a příští rok si tak zahrát mistrovství světa.