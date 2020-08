Dočasným kolbištěm Na Křepelce se stihlo v sobotu prohnat obdivuhodné stádo koní. Hobby závody jsou totiž určeny prakticky všem, kdo jezdecký sport na jakékoliv úrovni a v jakémkoliv věku provozují. Jezdci nemusí být registrováni u České jezdecké federace.

„Hobby závody jsou oblíbené zejména u dětí. Jen v kategorii jízdy s vodičem, určené pro nejmenší děti, se nám do závodu přihlásilo dvacet šest koní, což je nebývalý úspěch. V minulosti jsme začínali se dvěma,“ tehdy řekla organizátorka chotusických závodů Michaela Hobzová. Tak do třmenů zřejmě dorůstá nová jezdecká generace. A více než dvacet koní bylo přihlášeno i v dalších kategoriích: do 70 centimetrů, do 90 centimetrů, Z a ZL.

Překážky ale nečekaly pouze na osedlané skokany. Oblíbeným, doslova zlatým hřebem doprovodného programu jezdeckého odpoledne byla totiž takzvaná Chotusická steeplechase, opět běh přes překážky, pro změnu bez koní. Dvounohé vítěze ale poplácat po krku nestačí. Musíte je odměnit a nejlépe všechny. Děti si tak vyskákaly bonbony a dospělí, co jiného a v deštivém počasí vhodnějšího, než podle umístění odstupňovaný příděl alkoholu.

Na programu byla také ukázka psích sportů agility a frisbee, kterou připravili členové Základní kynologické organizace Kutná Hora. Prostě povedené koňácké odpoledne. A stíhačky nad hlavami dávaly vědět kde.