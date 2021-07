Pestrý tréninkový plán začal v pátek a na programu byly jednotky zaměřené na kondiční cvičení, dynamiku, reakci a koordinaci. Od soboty se trenéři s brankáři zaměřili na držení těla, techniku přesunů a zdokonalování se při výhozu. Jako zpestření si trenéři připravili cvičení s „blazepody“ (svítící systém dle barev).

V sobotní odpoledne se k tréninku přidal hráč superligové Sparty Praha Michal Kareš a v rozvrhu přišla tak řada na střelbu. Závěrečný den kempu se brankáři věnovali střelbě a nájezdům. K těm se přidali hráči Jiří Schwarz (A tým), Jarda Bochníček (B tým) a Lukáš Martin s Kubou Beilem z mládežnického týmu.

Mimo dřiny v hale na tréninkových jednotkách si brankáři užili i zábavu při poobědní siestě, kterou vyplnili společenskými hrami. Šestice brankářů Tomáš Černohlávek, Filip Kopecký, Jakub Brož, Fanda Melecha, Matěj Zmátlo a Petr Kareš, dostala ze sebe maximum a i přes tu těžkou dřinu v horku si to náležitě užila.

Ohlasy aktérů prvního brankářského kempu

Bohouš Bochníček: „Kluci to odmakali, mám dobrý pocit z toho, že je to i přes ten náročný program bavilo a nic nevypustili. I za tak krátký čas byl u některých vidět posun. Super věc, kterou jsme mohli na kempu vyzkoušet jsou blazepody, velmi dobrá pomůcka při tvorbě tréninků. Zahráli jsme si Spike ball a celkově jsme si to užili. Chtěl bych poděkovat klukům za to, že dorazili a předvedené výkony. Doufám si říct, že jsme vytvořili super partu a věřím, že jsme se v tomto složení nepotkali naposledy."

Jarda Dlouhý: „Z trenérského pohledu jsem byl nadmíru spokojený s nasazením hráčů a jejich výkony na kempu. Jednalo se o povedený florbalový víkend, který si snad všichni užili. Doufám, že se budou tyto kempy v Kutné Hoře opakovat a budeme se potkávat každý rok."

Petr Hetfleisch: „Rád bych tímto poděkoval všem účastníkům kempu za účast a neskutečný přístup ke všem částem tréninků. Doufám, že camp každého bavil a třeba si odnesl i něco, co mu pomůže ve zlepšení brankářských dovedností. Věřím a těším se, že se znovu sejdeme v příštím roce."

Matěj Zmátlo: „Kemp byl strašně super. Člověk našel svoje mezery a ví, na čem má dál zapracovat. Myslím, že všichni jsme tam nechali to nejlepší z nás a ve výsledku se naše snaha ukáže."

Jakub Brož: „Kemp jsem si užil, naučil jsem se spoustu nových cviků, postřehl jsem nějaký vychytávky od druhých gólmanů a spřátelil jsem se s novými lidmi a příští rok bych se určitě zase rád zúčastnil."

Petr Kareš: „Děkuji za dobře připravený kemp. Moc jsem si to užil a těším se na další. Velký dík trenérům za dobrá cvičení."

Filip Kopecký: „Soustředění gólmanů v Kutné Hoře se mi moc líbilo, protože to bylo perfektně zorganizováno. Program byl bohatý a byl zaměřený na všechno, co brankář potřebuje pro své zlepšení. Líbil se mi individuální přístup trenérů a že brali v potaz naše dotazy a tréninky postavili dle našich potřeb."

Tomáš Černohlávek: „Kemp jsem si užil na sto procent, i přes tu všechnu námahu mě to neustále bavilo. Trenéři se nám snažili pomoci s jakýmkoli dotazem. Ve volném čase jsme hráli stolní hry, u kterých jsme se nasmáli. Atmosféra byla úžasná, nemyslím si, že by byl někdo, kdo by nezapadl do kolektivu. Za mě se příští rok, když bude možnost zúčastním znovu!"