Velice pozitivní byl výkon celého týmu, individuálně pak vyčníval Martin Trpišovský, který si odbyl premiéru v brance a předvedl velice kvalitní zákroky. Ve třetím zápase pak v brance předvedl opravdu solidní výkon Pavel Tatíček. Potlesk publika si však nezasloužili jen brankáři, ale celý tým. Snad až na první zápas byla vidět snaha být u míčku první, dobře nahrát nebo vystřelit.

"První zápas byl z naší strany trochu horší, a to především kvůli menšímu nasazení, nutno ale tým pochválit, ačkoliv se moc nedařilo, všichni bojovali a nakonec to bylo na celkovém dojmu ze zápasu vidět. Myslíme si, že turnaj opět musíme zařadit mezi ty povedené. Ve třetím zápase jsme sice narazili na neoblíbeného soupeře, ale mělo to na celý tým pozitivní dopad a tak jsme právě v tomto duelu předvedli nejlepší výkon dne a zakončili tak turnaj tím nejlepším způsobem,"řekl David Holub.

Sestava Kutné Hory: Tvrdík, Pelíšek, Trpišovský, Křížek, Svoboda, Hynek, Vojnová, Tatíček, Sojka a Křikava.