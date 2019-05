Těžká váha vlastně může ve srovnání s lehčími borci naopak představovat výhodu. Soutěžilo se totiž v tom, kdo prosviští tobogánem v nejkratším čase.

Závod, prezentovaný jako republikové mistrovství, má už v Čestlicích tradici. Jeho devátý ročník přilákal více než stovku závodníků v kategoriích dětí, mládeže i dospělých. „Na start se postavili jak nováčci, tak i ostřílení matadoři soutěže, kteří k nám jezdí od prvního ročníku,“ připomněla v úterý za pořadatele Jana Jarošová. Zábavný den podle jejích slov přinesl i adrenalin. „Závodníci předvedli skvělé výkony a klání bylo napínavé až do samého konce,“ konstatovala.

Absolutním vítězem se s nejkratším časem ze všech účastníků toboganových sjezdů stal Dušan Pavlíček. Z minulosti je však známo, že muži v tomhle vodním soupeření nemusejí být předem danými favority. Třeba loni si mistrovský titul pro absolutního vítěze odnesla vítězka ženské kategorie Oliwia Glod – a ostatně i letos vyhrály dívky kategorie dětskou i „náctiletých“, v nichž soupeřily společně s chlapci.

Vítězové mistrovství v jízdě na tobogánu



- Kategorie mužů – Dušan Pavlíček, čas 17:20

- Kategorie žen – Alena Protusová, čas 18:69

- Kategorie „teens“ 13 až 18 let – Julie Izabela Koubová, čas 19:03

- Kategorii dětí od 8 do 12 let – Tereza Zamrazilová, čas 19:98



Zdroj: Vodní svět Aquapalace Praha