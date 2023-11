Házenkářský tým mužů Kutné Hory nastoupil v Třeboni v dalším kole druhé ligy ve značně prořídlé sestavě a to bylo znát hlavně v závěrech obou poločasů, ve kterých měli fyzicky jasně navrch domácí borci. Ti také nakonec vyhráli o čtrnáct bodů 38:24.

Z utkání druhé ligy mužů v házené Kutná Hora - Loko Vršovice | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Sparta odjela k utkání v silně oslabené a prořídlé sestavě se šesti hráči do pole a dvěma brankáři a tak mladší z nich Valeš nastoupil v poli, aby byl alespoň jeden hráč na střídání. To domácí nastoupili s téměř plnou soupiskou, k dispozici měli čtrnáct hráčů.

Hosté nepodali v Třeboni až tak špatný výkon, jak by se dle konečného výsledku zdálo, dlouho se drželi na „dostřel“ a hlavně v závěrech obou poločasů doplatili na nedostatečný počet hráčů. Přesto si zaslouží „osm statečných“, kteří nastoupili, určitě uznání.

Sestava a branky: Šimáně /br/ - Ishchenko 7, Hovorka 5, Pešek 5, Valeš 4, Novák 2, Šveněk 1 a Falge. Trenér: Falge Jan.

„Výprava do Třeboně je již klasickou trestnou výpravou, odjeli jsme v smi hráčích, z toho jeden brankář musel odehrát zápas na jednom křídle a jeden pivot na křídle druhém. Celý zápas odchytal statečně Šimáně, i když to měl za obranou hodně těžké,“ uvedl pro klubové stránky Jan Falge, trenér poražených. „Se soupeřem jsme drželi krok vždy dvacet až pětadvacet minut poločasu. Bohužel síly docházely a soupeř nám vždy rychlou hrou utekl a trestal z rychlých útoků. Je velký rozdíl, pokud je na střídačce jeden hráč a soupeř může točit celou sestavu. S takovou se může stát jen zázrak. Poděkování patří všem, kteří jeli, na hřišti jsme nechali vše, i přes velkou porážku se nemáme za co stydět. To, že dojdou síly, je jasné. Zbytek týmu, který se na zápas z všemožných důvodů vys…, by se měl zamyslet, jestli chce v tomto stylu vůbec pokračovat. Zápasy bohužel nejsou jen domácí, kdy jsme za chvíli doma,“ dodal Falge.

Ostatní výsledky 7. kola

LOKO České Budějovice– SOKOL Dolní Cerekev 32:21, TALENT ŠKODA JS Plzeň – SOKOL Úvaly 30:26, HBC Strakonice 1921 B – LOKO Vršovice 37:37, JISKRA Havlíčkův Brod - 1.HC Pardubice 23:21, SOKOL Nové Veselí B měl VOLNO.

Další program

V 8. kole 2. ligy mužů JV-Čechy přivítá tým Sparty Kutná Hora v neděli 12. listopadu od 17 hodin ve sportovní hale Klimeška vedoucí tým soutěže Sokol Nové Veselí B.