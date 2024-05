V neděli 2. června ve 14 hodin se opět rozčeří vlny Velkého rybníku u Kutné Hory, tady odstartuje lehce jubilejní 15. ročník terénního triatlonu pod taktovkou spolku Club deportivo Kutná Hora. Pořadatelé pokračují v modelu z uplynulých tří let, kdy si za základnu vzali prostor v pivovaru Malešov, místo památné bitvy Jana Žižky proti svatohavelskému vojsku v roce 1424. A atmosféra husitských dob a bojů bude všechny přítomné provázet téměř celý závod.

„Na startu jednoho z prvních eXterra triatlonů v kalendáři závodů v České republice musí být každý nadšenec do triatlonu. Ale i člověk, který si chce kombinaci plavání – kolo - běh vyzkoušet poprvé. Takže neváhejte a registrujte se přes email dacickeho12@seznam.cz nebo přímo na místě v den závodu v pivovaru Malešov. Registrace otevřena od 12.30 hodin,“ uvedl za pořadatele akce Michal Vavák.

Od malešovského pivovaru se závodníci i letos v červnu po prezentaci přesunou z kopce na kolech ke dva kilometry vzdálenému Velkému rybníku (cca 13:45), kde je čeká plavecká část o délce přibližně 300 metrů. Po plavání hurá na kolo a na velice krásnou a rozmanitou trať o délce 17 kilometrů přes Malešov ke zřícenině hradu Sion. K hradu, kde byl roku 1437 po obléhání vojskem Zikmunda Lucemburského zajat Jan Roháč z Dubé, husitský hejtman a jeden z nejbližších straníků Jana Žižky. Po technické pasáži u hradu následuje přes Roztěž návrat do Malešova do cyklisticko-běžeckého depa.

Oběhnutí Hamerského rybníku a stoupání nad Bílejov v letních teplotách je třešničkou na dortu při běžecké části o délce necelých 7 kilometrů, běh začíná i končí na základně v pivovaru Malešov.

„Za uplynulých dvanáct ročníků jsme na našem terénním triatlonu přivítali celkem zhruba tisícovku závodníků, staré, mladé, zkušené i začátečníky. Třeba Milana Řípu, legendu českého triatlonu a jednoho ze spoluzakladatelů ČTA. Nebo Pavla Jindru, protřelého exterráka a mistra ČR v zimním triatlonu. Posledním vítězem z roku 2023 byl kutnohorský Tomáš Tvrdík, dříve elitní český bajker a bývalý reprezentant ČR v překážkových závodech, který se v poslední době věnuje nejvíce sportovní disciplíně zvané Hyrox,“ uvedl Vavák. „Loni proťalo cílovou pásku bez jednoho čtyřicet triatletů,“ pripomněl.

Club deportivo Kutná Hora se od roku 2009 stará o sportovní vyžití nejen Kutnohoráků. K hlavní akci - běžeckému závodu na 12 kilometrů v okolí Kutné Hory - přidal CD*KH v roce 2010 i exterru. Nejprve to byl jednodepový závod se vším přímo na hlavní "pláži" Velkého rybníku, po několik let se jen přesunul do protějšího autokempu. Ale od roku 2021 vznikla dvě depa s basecampem v malešovském pivovaru. Triatlák stejně jako Dáča přežil v letních měsících těžké dvouleté covidové období.

Registrace a více info na www.dacickeho12.cz