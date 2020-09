Mužský A tým florbalového oddílu FBC Kutná Hora zamířil v sobotu v rámci 2. kola Divize do České Třebové k zápasu s nováčkem soutěže FbK Orlicko Třebovsko.

Florbalisté A týmu FBC Kutná Hora. | Foto: Jaroslav Bochníček

Vyrovnaný zápas skončil těsnou výhrou Kutné Hory 5:4. „Po nezvládnutém utkání z minulého týdne jsme se chtěli vyvarovat největším chybám a vstoupit do utkání proti Orlicku co nejlépe. To se nám povedlo a po většinu času jsme byli dominantní na míčku, společně s velkým množstvím střel,“ líčil trenér Luboš Rauer a pokračoval: „Bohužel přesnost a gólové zakončení nám stále dělají problémy, proto jsme nedokázali soupeři odskočit na výrazný rozdíl ve skóre.“