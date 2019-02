Radotín – Hala v Radotíně uvidí v pátek večer souboj futsalových rivalů. Sparta Praha hostí od 20 hodin Benago Zruč nad Sázavou v posledním kole základní části Chance ligy.

Benago se na výhru nad Hradcem Králové nadřelo. Soupeři odskočilo až v závěru. | Foto: Adam Procházka

Sparta je momentálně na páté příčce s třiceti body, a pokud chce mít jistotu, že se na ní udrží, musí Benago porazit, nebo v opačném případě doufat, že celky za ní zaváhají. Benago jede do Prahy úplně v pohodě. O svou druhou příčku už nepřijde, ani se nezlepší.

Úvodní vzájemný duel tohoto ročníku vyhrála Zruč nad Sázavou nad Spartou 4:2.

„Zápas proti Benagu bude z naší strany o bojovnosti, nasazení, agresivitě na hranici možností a o tom, abychom získali minimálně bod,“ zdůraznil asistent trenéra AC Sparta Praha Igor Vodecký a svému soupeři vzkázal: „Hráči Benaga v pátek pocítí, jak se hraje o dobrou pozici před play off. Můžeme všechny ujistit, že nic nevypustíme, a že to bude boj o každý kousek palubovky.“

Trenér zručského celku Beni Simitči jede do Radotína s pocitem povinnosti: „Zápas se Spartou pro nás nebude mít vůbec žádný význam, kromě zisku tří bodů. Nemůžu se dočkat, až v pátek skončí základní část a my se přepneme už do modulu play off. Tím pádem budeme mít i jinou motivaci, bojovnost, důraz a koncentraci.“

Před play off proběhne reprezentační přestávka. „Po pátečním zápase určitě přivítám dalších čtrnáct dní volna k práci a tréninku před čtvrtfinálovou sérií. Doufám, že tentokrát budeme proměňovat šance, ne jako proti Gardenline, kdy jsme spalovali šanci za šancí!“ uzavřel Simitči.

