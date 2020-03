ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Všechno se mění tak rychle. Nedávno jste slavili vítězství v Bandirmě, nyní jedete domů a vypadá to, že sezona je u konce. Jaký je váš pocit z této situace?

Jsem smutný jako všichni kluci v týmu, protože jsme nemohli dokončit to, co jsme začali. Měli jsme opravdu dobrou šanci jít do Final Four Ligy mistrů a poté je všechno možné. Už jsme se začali připravovat na AEK, sledovali jsme zápas Bonn - AEK a všichni jsme se na souboj s řeckým celkem hrozně těšili.

Jak těžké bylo trávit posledních pár dní v karanténě?

Bylo to v pořádku. Trávil jsem svůj čas cvičením, čtením knih, sledováním Netflixu, hraním her a vařením.

Máte informace o situaci s koronovým virem v Chorvatsku? Je to podobné jako v Česku?

Jsem neustále v kontaktu se svou rodinou a přáteli a není to tak špatné jako ve většině zemí. Měli jsme více času se připravit. Nyní nás všechny čeká těžké období, ale musíme zůstat pozitivní a doufat, že to brzy přejde.

Přinesla vám tato sezona, co jste očekával, když jste se rozhodl podepsat smlouvu v Nymburce?

Měl jsem pocit, že je to správný krok, protože jsem slyšel spoustu pozitivních ohlasů o Nymburku, a to se potvrdilo. V této sezoně jsme dosáhli historického úspěchu a je špatné, že vše končí právě teď, když měla přijít nejlepší část sezony a měli jsme bojovat o trofeje.

Jaká je vaše nejlepší vzpomínka na tuto sezonu?

Myslím, že pravděpodobně zápas proti Bambergu. Měli jsme problémy se zraněním a chřipkou a pamatuji si, že Pavel Pumprla si v zápase podvrtl kotník. My ale ukázali charakter a sílu a vyhráli jsme tento zápas. A pak jsme věděli, že jsme opravdu týmem pro velké věci.

