Kutná Hora – V kutnohorské hale Bios pokračovala ve čtvrtek večer Club Deportivo futsalová liga. Vedoucí Rolling Team dokázal zdolat Green Bar a díky dvěma trefám v poslední minutě zvítězil 3:1. Stále tak zůstává na čele tabulky o tři body před Jump Boys a N. P. C. Kutná Hora. Právě tento tým rozstřílel celek VS35,- 8:4 a ukázal, že bude nepříjemným soupeřem pro každý mančaft ligy. Souboj vicemistra a čtvrtého celku loňské sezony vyzněl lépe právě pro loni čtvrtý Kantor, který zvítězil 3:2.

3. hrací den Club Deportivo futsalové ligy, 14. listopadu 2013. | Foto: Deník/ Michal Pavlík

Do 15. minuty drželi hráči VS35,- tempo hry i skóre s N. P. C. Kutná Hora, pak to byl však festival rychlých útoků do otevřené obrany. Mukařovský z týmu N. P. C. dal čtyři branky. Dva góly byly opravdu výstavní do šibenice. Tým N. P. C. se tak hlásí o pozici černého koně ligy.

N. P. C. Kutná Hora - VS35,- 8:4 (3:3)Branky a nahrávky: 2. vlastní, 7. Mukařovský, 13. Mukařovský, 17. Král, 20. Mukařovský (Bláha), 23. Kalfiřt, 25. Mukařovský (Pašiak), 30. Nekvinda - 2. Čížek (Brant), 11. Černý (Hulman), 15. Brant (Lebeda), 32. Čížek. Rozhodčí: Mucha – Pařez, bez karet. NPC: Vokoun - Pašiak, Kalfiřt, Záhrobský, Bláha, Šimůnek, Lagron, Mukařovský, Král, Nekvinda, Jeřábek. VS35,-: Jakoubek - Lebeda, Hulman, Thieme, Kopecký, Černý, Čížek, Brant.

Druhý zápas mezi Kantorem a Chvojkovicemi byl podle předpokladů vyrovnaný. Chvojkovice vedly 2:1, pak však udělaly kiks v obraně a nabídly Kantoru vyrovnání. Na 2:2 srovnal Bouma. Ten samý hráč pak ve 30. minutě strhnul vedení na stranu Kantoru, který získal důležité tři body.

Kantor&Spol. – STS Chvojkovice 3:2 (1:1)Branky a nahrávky: 7. Fuksa (M. Růžička), 26. Bouma, 30. Bouma - 7. Franc (Vácha), 21. Franc (Böhm). Rozhodčí: Mucha – Pařez, bez karet. Kantor: M. Moc - Blažek, M. Růžička, Bouma, Sedláček, Fuksa, Výborný. STS: Peroutka - Vácha, Franc, Jirásek, Böhm, Dostál, Kocourek, Kubát.

Fitness nezvládl výborně rozehraný zápas s Eso team. Ještě ve 21. minutě vedli „siláci" 3:0, pak si však nechali dát zbytečné góly a nakonec Bureš svým druhým gólem v zápase rozhodl o vybojované výhře Esa. Konec utkání nezvládli hráči M. Rezler ml. a T. Dejmal, kteří se po vzájemný potyčce odebrali předčasně do šaten.

Eso Team - Fitness Centrum KH 4:3 (0:2)Branky a nahrávky: 21. Bureš (Kraus), 21. Kraus (Bureš), 24. Poklop (Bureš), 29. Bureš - 6. L. Pospíšil (Šesták), 9. Dejmal (Smutný), 20. L. Pospíšil (Antoš). Rozhodčí: Mucha – Pařez. ČK: M. Rezler ml. – Dejmal. Eso Team: Šnajdr – M. Rezler st., M. Rezler ml., P. Rezler, Bureš, Poklop, Kraus, Bubák. Fitness: Černý – Dejmal, Martínek, D. Dastych, L. Pospíšil, Antoš, Smutný, Šesták, Výborný, Sochr.

Vyrovnaný zápas mezi Green Barem a Rolling Teamem se uchyloval k remíze. V poslední minutě ale propadl tečovaný míč vystřelený T. Švábem z autového kopu až do branky bezmocného gólmana Green Baru. Green bar zkusili power play, ale brankář Rollingu Špinka přes celé hřiště do prázdné branky zpečetil vítězství svého mužstva.

Green Bar – Rolling Team 1:3 (0:1)Branky a nahrávky: 18. Váňa (Pipek) - 12. Seifert, 32. Šváb, 32. Špinka. Rozhodčí: Mucha – Pařez, bez karet. Green Bar: T. Výborný - Pipek, Váňa, Špičák, Veselý, Frejlach. Rolling Team: Špinka – T. Kozel, Skokan, T. Šváb, Wolf, Jícha, Auer, Seifert.

Tabulka po 4. hracím dni

Hráčské statistiky, brankářské statistiky

Daniel Mucha