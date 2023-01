Rozhodla sice druhá část, nakonec to ale byly pořádné nervy

Třináct branek nabídlo divizní florbalové utkání Kutné Hory na palubovce týmu Sokol Koberovy. Z těsného vítězství se radovali hostující borci, i když o tři cenné body do tabulky museli bojovat do poslední vteřiny. Strachovali se až do konce. Kutná Hora rozhodla o svém vítězství ve druhé třetině, kterou vyhrála o tři góly.

Z divizního florbalového utkání Kutná Hora - Slavia Praha | Foto: Deník/Vladimír Malinovský