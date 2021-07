Hráči Tatry od roku 2019 totiž nenašli na sedmičkovém šampionátu přemožitele a titul vybojoval potřetí v řadě. ​

Šampionát se hrál za účasti deseti týmů po dva poslední červnové víkendové dny na ragbyovém hřišti uprostřed plochodrážního stadionu v Praze na Markétě.​

Po odehráném pětatřicátém utkání mistrovského turnaje bylo jasno. Ve finále se potkaly sedmičkové týmy nejúspěšnějších klubů. Co tomu předcházelo? Po odehraném programu ve dvou skupinách se do čela tabulek dostaly týmy Tatry a Říčan, ale zatímco Tatra prošla dalšími boji o postup do finále bez porážky, Říčany narazily na houževnatý tým Pragy, který Středočechy porazil překvapivě 15:12. Říčany pak v zápase o třetí místo výhrou nad loňskými finalovým týmem Vyškovem vybojovaly alespoň bronzové medaile. ​

V dramatickém finále pak Tatra vedla již 12:0, ale Praga do půle mohla snížit, když její kapitánMatiáš Hopp byl zastavený na dosah od čáry brakoviště. To, co se nepovedlo v první půli, podařilo se ve druhé. Praga snížila na 12:7 a nadále útočila, ale poslední změnu v bodování provedla Tatra další pětkou položenou přímo pod branku.​

"Vyhrál tým, který prošel turnajem bez porážky a který má také v reprezentaci šest hráčů, zatímco my jenom tři, z nichž jeden nehrál, protože byl zraněný. Pro ragbisty skončila nyní krátká soutěžní sezóna nejdříve v patnáctkovém a nyní i v sedmičkovém provedení a proto do 14. července pro ně v klubu vyhlašujeme volno. Netýká se to jen reprezentace, kterou za 14 dnů čeká druhý turnaj ME Trophy v Budapešti s vyhlídkou postoupit do elitní skupiny," řekl po turnaji ragbyovému magazínu trenér druhého týmu sedmičkového šampionátu Pragy Roman Šuster.

Olympijské sedmičky - Mistrovství Česka ve výsledcích

Čtvrfinále: JIMI RC Vyškov - RK Petrovice ​38:0, RC Praga Praha - RC Slavia Praha ​29:12, RC Mountfield Říčany - RC Havířov ​52:0, RC Tatra Smíchov - ARC Iuridica Praha ​48:0.​

O 9. místo: RC Liberec - RC Bystrc ​5:26. ​

O 5.-8. místo: ​ARC Iuridica Praha - RK Petrovice ​7:43, RC Havířov - RC Slavia Praha ​10:24

O 1.-4. místo: RC Tatra Smíchov - JIMI RC Vyškov 28:17, RC Mountfield Říčany - RC Praga Praha 12:15

O 7. místo: ARC Iuridica Praha - RC Havířov ​24:19

​O 5. místo: RK Petrovice - RC Slavia Praha 26:14​

O 3. místo: JIMI RC Vyškov - RC Mountfield Říčany 0:28 ​

Finále: RC Tatra Smíchov - RC Praga Praha 19:7 (12:0)

Konečné pořadí: 1. ​RC Tatra Smíchov, 2. ​RC Praga Praha, 3. ​RC Mountfield Říčany, 4. JIMI RC Vyškov, 5. ​RK Petrovice, 6. RC Slavia Praha, 7. ARC Iuridica Praha, 8. RC Havířov, 9. ​RC Bystrc, 10. ​RC Liberec

Text: Petr Skála