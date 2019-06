Kutná Hora - Nohejbalový oblastní přebor pro okresy Kutná Hora, Kolín, část Benešova a Prahy – Východ pokračoval zápasy 12. kola. Šlágr kola proběhl v Sázavě, která hostila Čáslav.

Nohejbalové utkání Vrdy - Nymburk. | Foto: Peter Rackovský

Utkání bylo velice vyrovnané a o vítězství Čáslavi rozhodla nepárová část, ve které hosté odskočili na 2:4 a náskok udržely až do konce utkání. Sázava, tak poprvé v letošním ročníku vyšla bodově naprázdno. V dalším utkání měli velice blízko k nečekanému zisku bodů hráči Zruče n.S., kteří na domácím hřišti nezvládli závěr utkání proti Kutné Hoře. Za stavu 4:4 hosté přeci jen zabrali a o jejích vítězství rozhodl úplně poslední míč třetí zkrácené sady. Český Brod C na hřišti lídra OP snižoval po zápase třetí vložené dvojky na 3:2, ale druhou polovinu utkání si Kostelečtí ohlídali k zisku obou bodů. V nedělním derby hostily Sendražice Velim. Utkání přineslo vyrovnaný průběh, kdy Velim dokázala s favoritem držet krok až do křížových dvojic a průběžný stav byl 4:4. Zmiňované poslední dva zápasy ovšem Sendražice s přehledem vyhrály a zvítězily.