Tatranská Lomnica (Slovensko) – Kutnohorský závodník v extrémním překážkovém běhu Spartan Race Michal Pavlík absolvoval v neděli Mistrovství Evropy 2015 ve slovenské Tatranské Lomnici.

Michal Pavlík na ME 2015 ve Spartan Race. | Foto: Wild Team

Do cíle doběhl za 3 hodiny a 52 minut. Trať měřila rovných 30 kilometrů a na ní musel mladý Kutnohorák zdolat 36 překážek. Celkově se umístil na ME na 49. místě z téměř 2500 spartanů a v elitní kategorii si doběhl pro dvanácté místo.

Michale, jak se vám běžel závod v Tatrách? Bylo tam hodně náročných kopců?

Běželo se mi skvěle. Hodně mi pomohlo soustředění s parťáky z Wild Teamu, které jsme měli v Krkonoších. Nohy vydržely běžet celých 30 kilometrů. Křeče do lýtek přišly až na poslední překážce pár metrů před cílem. Jinak stoupání bylo jen jedno a pořádné. Hned na začátku z Tatranské Lomnice až na Skalnaté pleso. Pak prudký seběh, po němž následovalo nějakých dvacet kilometrů v rovinách pod horami. To mě překvapilo.

Kromě křečí jste jinou krizi neměl?

Asi na 24. kilometru jsem se chvíli pral s hlavou. Věděl jsem, že běžím Beast, což je minimálně 20 kilometrů, ale už jsem hledal cíl. Ten přišel za dalších šest kilometrů. (smích) Věděl jsem, že nesmím zastavit, to by byl konec. Jinak závod probíhal bez sebemenších problémů.

Jak vám šly překážky?

Poprvé v životě jsem zdolal pohyblivé ručkování, z čehož jsem měl obrovskou radost. Poprvé od jarního závodu v Liberci jsem přešel i kůly. Nicméně netrefil jsem oštěp, spadl jsem z lezecké stěny a na konci jsem nevytáhl pytel, jehož váhu pro ME zvedli pořadatelé na 65 kilo. Takže jsem si odskákal pěkných devadesát angličáků. (smích) Celkově jsem měl dobrý pocit. Ruce byly silné, na tom jsme s trenérkou Verčou Muchovou pracovali nejvíce v posledních týdnech. Vyplatilo se.

Co bylo na trati nejzajímavější?

To se těžko říká. Pořád mě něco překvapuje. Hodně zajímavé byly běžecké úseky ledovými potoky. Hezké bylo i stoupání pod lanovkou, kde byly obrovské šutry. Nebo se běželo štěrkovištěm. Tam jsme se hodně koupali či brodili v nepěkných věcech.

Co říkáte na vaše umístění?

Jsem moc spokojený. Můj první velký závod, obrovská zkušenost. Dvanácté místo v elitě je moje nejlepší, v Liberci jsem byl sedmnáctý. Celkově 49. místo v Evropě je skvělý. Byla to dobrá zkušenost před mistrovstvím světa.

Co vám chybí na to, abyste se posunul ještě výš?

Spousty tréninků. Hlavně v horách. Musím naběhat hodně kopců a ještě zesílit tělo. To má na starosti zase trenérka. Jinak klobouk dolů před těmi nejlepšími. Zaběhnout to pod tři hodiny, to už je pořádná síla. Já musím být trpělivý a tvrdě makat.

Jak se vám líbila organizace závodu?

Ta byla asi nejlepší, co jsem na závodech zažil. I když kluky z Dačického 12 překonali jen o kousek. (smích) Líbilo se mi, že diváci mohli sledovat závod na velkoplošné obrazovce v prostoru cíle. Kamery byly téměř po celé trati na důležitých překážkách. Byl tam se mnou táta, tak se aspoň ty čtyři hodiny nenudil. (smích) Podíval se po horách, stihnul i zmoknout, ale všude na trati, kde mě mohl vidět na živo, byl, a podpořil mě. Za to jsem byl strašně rád. Poslední kilometr byli skvělí i diváci, kteří nás hnali do cíle. Užil jsem si to!

Brzy odlétáte na mistrovství světa do USA, co máte v plánu do té doby?

S tátou odlétáme 29. září. Už aby to bylo. Jednu sobotu si tréninkově zaběhnu dvanáctikilometrový závod na Ještědu, další víkend jedeme s Tondou a Katkou z týmu do Krkonoš na Brádlerovy boudy. Poslední víkend před závodem už bude volný. Půjdu se podívat spoluhráče z Malešova, jak se jim bude dařit v Lorci. Mezitím budu ladit běžeckou formu, nabírat sílu a fyzičku ve Wild Teamu.

Spartan Race BEAST, ME 2015Tatranská Lomnica, 6. září 2015

2587 spartanů

36 překážek

Délka: 30,05 km



Michal PavlíkČas: 03:52:43

Umístění celkem: 49.

Umístění v Elite: 12.

Počet angličáků: 90

Adam Procházka