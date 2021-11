O kvalitě turnaje hovoří fakt, že v každé váhové kategorii může být z každé země pouze ten nejlepší zápasník. Na slabého soupeře tak nenarazíte, což bylo vidět již v prvním zápase, kde Macháček nastoupil proti domácímu Černohorci. Začátek zápasu mu nevyšel podle jeho představ a první kolo šlo jasně za domácím borcem.

Ve druhém kole však student 9. ročníku Základní školy T. G. Masaryka předvedl skvělý obrat a výsledek zápasu otočil ve svůj prospěch, čímž zároveň postoupil do semifinále. „Zápas zpočátku nešel podle mé představy, ale ve druhém kole se mi zápas podařilo otočit v můj prospěch a vyhrát,“ uvedl Sebastien Macháček.

V boji o finále ho čekal reprezentant Polska. Od první do poslední minuty předváděli oba kickboxeři skvělý zápas. Polák bodoval kopy na nohy, Macháček boxerskými technikami. Vyrovnaný zápas nakonec těsně ovládl polský borec. „Ve druhém zápase se mi postavil polský reprezentant. Zápas byl od začátku až do konce vyrovnaný, ale tentokrát to podle bodových rozhodčích na výhru těsně nestačilo,“ litoval student základní školy.

Pro Macháčka a Českou republiku to tak znamenalo bronz z disciplíny kicklight kadeti do 69 kilogramů, což je při jeho premiéře na Mistrovství Evropy velký úspěch. „Získat bronzovou medaili na takovém to turnaji je veliký úspěch a jsem nad míru spokojený,“ radoval se ze zisku cenného kovu kutnohorský kickboxer.

Žádné velké oslavy a odpočinek se však nekonaly. Naopak. Další souboj je za dveřmi. Již desátého prosince čeká Macháčka další zápas. Tentokrát v plnokontaktní K-1 v rámci galavečera MMAsters League 4 – MG Fight Night 11, který se uskuteční v Kongresovém centru Afi paláce v Pardubicích.