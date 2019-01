Praha – Úterý večer. To je ten pravý čas vyrazit na futsal. Neseďte doma u seriálů a přijďte se podívat na pořádné drama naživo. Futsalisté Slavie Praha hostí v Edenu od 20 hodin Benago Zruč nad Sázavou. První zápas semifinálové série play off CHANCE futsal ligy vyhráli hosté. Podaří se sešívaným vyrovnat?

14. kolo Chance futsal ligy: SK Slavia Praha - FC Benago Zruč n. S. 5:6 (3:2). | Foto: Deník/ Michal Pavlík

„V prvním utkání mohli diváci sledovat pohledný futsal, který bavil, a myslím, že to samé se dá čekat i od druhého zápasu, o který je ze strany fanoušků velký zájem, což nás těší. Žádné velké nervy jsem z dramatického závěru neměl, i když jsem přesvědčený, že kdybychom to dotáhli do prodloužení, odvezli jsme ze Zruče výhru," řekl prezident Slavie Daniel Kolman.

Jeho tým nemá co ztratit. „Nejsme svázaní žádnou povinností, tudíž si můžeme dovolit rozdat si to s Benagem naplno, což bylo, myslím, i v prvním utkání vidět. V žádném případě ale nechci, aby to vyznělo tak, že semifinále odevzdáme. Naopak! Jdeme zápas od zápasu, a každý další budeme chtít soupeři maximálně znepříjemnit! Velkým favoritem ale nadále zůstává soupeř," dodal Kolman.

Zručský trenér Beni Simitči očekává podobné utkání, jako bylo to páteční: „Druhý zápas v Edenu nečekám jiný, než to samé, co bylo u nás. My budeme tvořit snažit se vstřelit góly a Slavia bude hrát ze zajištění obrany na brejky. Jen doufám, že budeme mít přesnější mušku při šancích a nebudeme muset zase zápas zdramatizovat."

V Edenu by mohla být plná hala. „Očekávám dobrou návštěvu jak ze strany sešívaných, tak to samé i z tábora Benaga. Věřím, že si diváci užijí utkání jako naposled v Edenu, teda i stejně vítězně pro nás," usmál se zručský trenér a dodal: „Máme velký respekt před Slavií, ale chceme sérii dokončit v co nejrychlejším čase a klidně i s góly v posledních vteřinách."