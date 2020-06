Spoustu závodníků nepříznivé neodradilo a pustili se do soupeření i ve velmi silném dešti. „To svědčí o velkém odhodlání všech zúčastněných. Vyhlášení výsledků celého seriálu proběhlo v restauraci „U mrtvoly, kde byly ocenění ti nejlepší. Bojovalo se celkem v šesti kategoriích,“ připomněl Rada.

Poslední závod byl zároveň závodem o mistra Kutné Hory, kterým se stal Martin Řehák z týmu Express CZ - Tufo Team Kolín.

„Jak se říká, není malých cílů, a proto pro příští rok budeme usilovat o pořádání Mistrovství Středočeského kraje v disciplíně cross country. Chtěli bychom tímto také poděkovat sponzorům Město Kutná Hora, Středočeský kraj, Unikom, dotykačka.cz, Dorsis, Nutrend a Label. Za mediální podporu patří díky Kutnohorskému deníku,“ vzkázal Jan Rada.

Kuklík XCO 2020 – konečné pořadí TOP3

Děti do 12 let

1. Stanislav Benda – 115 b.

2. Jiří Marek – 110 b.

3. Lukáš Bubeník – 107 b.



Děti 13-15 let - dívky

1. Kája Radová – 74 b.

2. Pavlína Brůžková – 55 b.

3. Veronika Čermáková – 28 b.



Děti 13-15 let – chlapci

1. Martin Mejstřík – 68 b.

2.-3. Miroslav Jiroušek – 61 b.

2.-3. Matěj Hájek – 61 b.



Děti 16-18 let – chlapci

1. Tomáš Pařez – 112 b.

2. Matěj Pospíšil – 82 b.

3. Tomáš Doležal – 55 b.



Děti 16-18 let – dívky

1-3. Kateřina Hladíková – 42 b.

1-3. Barbora Jeřábková – 42 b.

1-3. Natálie Pleskačová – 42 b.



Dospělí do 39 let

1. Martin Řehák – 112 b.

2. Jakub Kavalír – 81 b.

3. Roman Strnad – 76 b.



Dospělí 40+ let

1. Jan Rada – 119 b.

2. Libor Mejstřík – 113 b.

3. Pavel Benda – 109 b.