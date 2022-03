„Velká neznámá, nový soupeř. První třetina tomu odpovídala, hráli jsme opatrně, nevěděli jsme co od soupeře čekat. Druhá třetina se nám vydařila lépe a třetí jsme nebyli klidní na míčku a nepotrestali nabídnuté přesilovky. Bohužel rozhodl nájezd v prodloužení. Hra byla velice vyrovnaná na obě strany, na první play off zápas to nemělo chybu,“ komentoval utkání trenér Kutné Hory Adam Rowe.

Branky KH: 12. Rejna (Chalupa), 23. Listík, 24. Jedlička (Schwarz), 24. Hampl (Listík), 25. Schwarz (Petrásek), 35. Schwarz (Petrásek). Vyloučení: 5:4. Využití: 1:0. Střely na branku: 43:30.

Sestava KH: Bochníček B. (Dlouhý) - Chalupa, Schwarz, Měšťánek, Rejna, Novotný, Hampl, Danda, Zelený, Špaček, Petrásek, Jedlička, Vojtěch, Listík, Tvrdík.

Rudná - Kutná Hora 5:6 pp (1:1, 2:1, 2:3 – 0:1)

„Ponaučili jsme se z chyb a i když jsme celý zápas dotahovali, zápas jsme zvládli na výbornou, jak fyzicky, tak psychicky. Rozhodně se nebude jednat o jasnou play off sérii. Velice vyrovnané zápasy. Těšíme se na další zápas u nás doma,“ uvedl kouč Kutné Hory.

Branky KH: 19. Jedlička (Petrásek), 35. Zelený (Schwarz), 49. Hampl (Rejna), 54. Petrásek (Tvrdík), 60. Chalupa (Schwarz), 70. Schwarz z trestného střílení. Vyloučení: 6:6. Využití: 0:2. Střely na branku: 44:38. Diváci: 85.

Sestava KH: Dlouhý (Bochníček B.) - Chalupa, Schwarz, Měšťánek, Rejna, Novotný, Hampl, Danda, Zelený, Špaček, Petrásek, Jedlička, Vojtěch, Listík, Tvrdík.

Další program

3. zápas: sobota 12. března od 15 hodin (SH Klimeška)

4. zápas: neděle 13. března od 18 hodin (SH Klimeška)