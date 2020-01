/FOTOGALERIE/ Silvestrovský běh má ve Svatém Mikuláši dlouholetou tradici. Poslední den v roce 2019, přesně úderem poledne, se ve Svatém Mikuláši vydali běžci na trať 35. ročníku Silvestrovského běhu.

Silvestrovský běh ve Svatém Mikuláši. | Foto: Richard Karban

Než se dospělí vrátili do cíle 5 280 m dlouhého běhu, stačily odběhat své závody děti, rozděleni podle věku na kategorie do šesti, deseti a do patnácti let. Na nejmladší čekalo 184 metrů, ti starší zdolali 645 a nejstarší 1 290 metrů. Pro všechny účastníky běhu byla v cíli připravena medaile, čokoláda a pro ty nejrychlejší i diplom. Akci pořádala Obec Svatý Mikuláš spolu s místními dobrovolnými hasiči a Tělovýchovnou jednotou Sokol Kačina.