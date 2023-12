V posledním podzimním kole 2. ligy nepodal tým kutnohorských házenkářů v Plzni až tak špatný výkon, nepovedené závěry obou poločasů však v konečném součtu znamenaly desetibrankovou porážku. Domácí borci zvítězili 35:25 (17:11).

Z házenkářského utkání druhé ligy Kutná Hora - Dolní Cerekev | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Domácí byli před utkáním v průběžné tabulce na 3. místě se ziskem 12 bodů, Sparta na 10. místě se 3 body. Plzeňský tým je sice nováčkem soutěže, ovšem s ohledem na postavení obou soupeřů v průběžné tabulce soutěže nastupoval na své palubovce v roli jasného favorita. A to také výhrou potvrdil

Kutná Hora tak zakončila podzimní část 2. ligy osmou porážkou v řadě a jelikož její přemožitel z předchozího kola Dolní Cerkev doma porazil jasně Pardubice, bude přezimovat v průběžné tabulce soutěže na posledním jedenáctém místě.

Nyní má tým mužů Kutné Hory dvouměsíční zimní přestávku, jarní část druhé ligy pro něj začíná v sobotu 10. února, kdy od 18 hodin přivítá ve sportovní hale Klimeška ve veledůležitém utkání předposlední tým soutěže 1.HC Pardubice.

„K poslednímu zápasu podzimní části jsme vyrazili do Plně k utkání s místním družstvem Talent Škoda JS Plzeň, který je v naší soutěži nováčkem a před utkáním figuroval na celkovém 3. místě naší soutěže. Věděli jsme, že nás nečeká jednoduchý zápas a pokud chceme uspět, musíme předvést opravdu kvalitní výkon. Po příjezdu do Plzně jsem z většiny hráčů cítil, že se jim nechce moc hrát a radši by byli doma. Přišlo mi, že skoro nikdo nevěřil tomu, že můžeme v Plzni uspět. Měl jsem tedy obavy, jak bude utkání vypadat a jak k němu hráči přistoupí, bohužel obavy se ihned za začátku utkání částečně naplnily a nebýt Libora Šimáněho v bráně, tak by bylo po zápase,“ komentoval náladu v týmu na webových stránkách kutnohorského klubu trenér Sparty Jiří Pícha. „Naštěstí právě povedené zákroky Libora celý tým nakoply a všichni začali šlapat. Zlepšila se obrana, začal nám fungoval rychlý přechod do útoku, a díky tomu jsme se soupeřem hráli pětadvacet minut vyrovnané utkání. Bohužel, posledních pět minut utkání jsme vinou nepřipravené střelby a laciných technických chyb prohráli 4:0,“ pokračoval Pícha. „V poločase jsme si krátce zhodnotili první poločas a řekli si pokyny, se kterými půjdeme do druhého poločasu. Nástup do druhé půle jsme absolutně nezvládli, prvních šest minut jsme prohráli 6:2. A tím bylo prakticky po zápase. Zbytek utkání už byl celkem vyrovnaný, ale soupeř si utkání pohlídal a zaslouženě zvítězil,“ popsal důležité momenty kouč poražených.

„Jsem si jistý, že kdybychom hráli všechna utkání v takovémto tempu a nasazení, tak nemáme po půlce sezony chabé tři body a jsme v tabulce úplně jinde. Bohužel se potýkáme pořád se stejným problémem, který je přístup a nasazení, zejména na venkovních utkáních, kam jedeme často jen na výlet. Dále nás v utkáních sráží neplnění taktických pokynů, například v tomto utkání stačilo deset minut nedisciplinovanosti a už nebylo o co hrát. Věřím, že se na jarní část zlepšíme a uhrajeme více bodů. Musíme opět nabrat fyzickou kondici a zapracovat na herním projevu družstva. Věřím, že si cestu na trénink najde více hráčů, než tomu bylo doposud,“ dodal kouč Pícha.

Sestava a branky: Šimáně /br/ - Hovorka 7, Pešek 6, Kafka 5, Klouček 5, Novák 2, Ishchenko, Pektor, Šveněk a Valeš. Trenér: Pícha Jiří.

