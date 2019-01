Zruč nad Sázavou - Žádné servítky si po utkání 1. futsalové ligy mezi Benagem a Slavií (1:4) nebral trenér domácích Beni Simitči. Nešťastník David Müller zase litoval čtvrté žluté karty.

Benago Zruč n. S. – Slavia Praha 1:4 (0:1). 5. 3. 2010 | Foto: DENÍK/ Martin Vaněk

Po utkání se Slavií trenér Benaga Beni Simitči své hráče nešetřil: „Dneska jsme podali možná úplně nejhorší výkon v sezoně. Říkal jsem už před čtyřmi koly, že od té doby co máme jisté páté místo, je těžké tým motivovat. Odehrát takto poslední zápas před play-off je ostuda pro všechny. Nemůžu pochválit ani jednoho hráče. Budu s nimi mít pohovor. Takhle se nehájí barvy Benaga. My máme plný dům, je vyprodáno a hráči hrají, jako by se nic nedělo.“

Zápas ke třem bodům pro sešívané nasměroval nešťastný gól v první půli. Pak však Zručští nevyužili možnost šestého faulu! „Utkání hodně ovlivnil blbý gól po tečované střele, ale i tak jsme měli šance, soupeř se vyfauloval někdy v deváté minutě. Měli jsme deset a půl minuty na to, abychom udělali šestý faul, tolik máme technických hráčů. Vzal jsem si kvůli tomu i time-out,“ zlobil se Simitči.

Z posledních dvou porážek si však trenér hlavu nedělá. „Porážky s námi nic neudělají. V play-off už teď půjde do tuhého. Bude to úplně jiná motivace. Mrzí mě netaktický faul Davida Müllera, protože nám bude chybět v prvním zápase ve Vysokém Mýtě. To mě mrzí víc, než porážka,“ uzavřel hodnocení Beni Simitči.

Rozhodčí mi mohl dát červenou, ví Müller

„Chtěli jsme jim vrátit to, co nám provedli v utkání u nich. Bohužel Slavii šlo o play-off, nám nešlo o nic a takhle to dopadlo,“ ohlédl se za zápasem autor jediné branky Benaga David Müller, který byl důležitým členem při power-play, jenže v početní převaze chyběla myšlenka. „Přesně. To, co jsme hráli v předchozích zápasech, a dařilo se nám, tak dnes to vůbec nešlo. Slavia se dobře pohybovala a my jsme si nahrávali pouze staticky vzadu. Za celých deset minut power-play jsme si nevytvořili žádný pořádný tlak ani šanci,“ říkal hráč.

Přesto jedinou trefu zaznamenal právě Müller ve 34. minutě. „Rozhodl jsem se míč nastřelit na zadní tyč a balon byl tečovaný. To je futsal, takové branky padají,“ podotkl. Jenže v té samé minutě se už David Müller mohl jít sprchovat. Fauloval hráče běžícího na prázdnou bránu. Uviděl však žlutou kartu, která mu nedovolí start v prvním utkání play-off. „Mrzí mě to. Sedm zápasů hraji se třemi kartami. Teď si to člověk ani neuvědomí. Hráč šel sám na bránu, snažil jsem se mu vyhnout, ale štrejchnul jsem o něj a dostal jsem čtvrtou žlutou,“ popsal hráč s číslem 15, který zřejmě měl být vyloučen: „V první chvíli jsem červenou očekával, rozhodčí mi ji klidně mohl dát.“