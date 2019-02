Nymburk - Basketbalisté ČEZ Basketball Nymburk hrají v české nejvyšší soutěži opět famózně a ve dvaadvaceti kolech základní části nenašli žádného přemožitele.

V posledních deseti letech je to potřetí, kdy vstupuje patnáctinásobný mistr do nadstavby nebo play off s nulou na místě proher. Povedlo se to v minulé sezoně a také v sezoně 2013/2014. Ve většině ostatních je načapal na hruškách většinou jeden tým, více proher se datuje až do sezony 2011/2012 a dříve.

Svou dominanci ukazuje tým svým útočným i obranným potenciálem. Celkové skóre po dvaadvaceti kolech základní části Kooperativa NBL je totiž 2130:1603. Na útočné polovině je konkurenceschopným týmem Olomoucko, ale i tak by museli hráči z Ječmínkova kraje nastřílet o 205 bodů více. V obraně má však Nymburk zdatného konkurenta u druhých Svitav, které mají na své kontě obdržených bodů jen o šedesát pět více. „Hrajeme rychlý basketbal, ve kterém je hodně útoků. Pokud to není z taktických důvodů nutné, snažíme se zakončovat z první volné pozice,“ osvětlil, v čem tkví důvod tak výborného útoku, kapitán nymburského mužstva Pavel Pumprla.

Pochopitelně obrovský rozdíl najdeme i v průměrném bodovém rozdílu v jednotlivých zápasech. Každý soupeř s Nymburkem prohrává o téměř čtyřiadvacet bodů, což je tak průměrné skóre jednoho týmu za jednu čtvrtinu zápasu. Nejvyrovnanější zápas odehrála s Nymburkem Opava, která doma zvítězila jen o dva body. Venku byly těžkým soupeřem ještě Svitavy, které vyhrály pouze o čtyři body. A svitavští Tuři sehráli nejvyrovnanější utkání i na palubovce Nymburka, když prohráli pouze o osm bodů. A to jsou všechny tři zápasy za dosavadní průběh ligy, kdy rozdíl byl jednociferný.

Pro Nymburk není příliš patrné, zda hraje doma nebo na venkovní palubovce. Doma při podobné obraně má více nastřílených bodů. „Obrana není o zvyku na prostředí, ve kterém se trénuje, obrana je o vůli a ochotě věnovat utkání maximum,“ vysvětlil Pavel Pumprla.

Pro hru Nymburka je v lize typické časté střídání a rozložení minut mezi všechny hráče. „To je možné jednak proto, že náš kádr je až neskutečně vyrovnaný a pochopitelně také proto, že startujeme ještě v Lize mistrů. Všichni hráči jsou srozuměni s tím, že v české lize nebudou ´honit´ žádná čísla,“ potvrzuje Pavel Pumprla skutečnost, že nymburští hráči nefigurují často v individuálních statistikách na čelných místech.

V týmových je to pochopitelně jinak. Ve střelbě je Nymburk nejlepší za dva i za tři body, jen trestné hody jsou slabší. Nymburk vládne ligovému pelotonu i na doskoku obranném i útočném a první je i v počtu asistencí a získaných míčů. Poslední je v počtu získaných faulů. „A pak že je Nymburk rozhodčími protěžovaný,“ smál se Pavel Pumprla.

Program Nymburka



13.2. doma SVITAVY

28.2. doma OPAVA

02.3. venku OLOMOUCKO

06.3. venku ÚSTÍ

10.3. doma PARDUBICE

13.3. venku DĚČÍN

16.3. doma BRNO

20.3. venku OPAVA

23.3. venku SVITAVY

27.3. doma OLOMOUCKO

30.3. doma ÚSTÍ

03.4. venku PARDUBICE

06.4. doma DĚČÍN

10.4. venku BRNO

Tomáš Laš