Ženy florbalového oddílu FBC Kutná Hora odehrály o víkendu na domácím hřišti první dva zápasy v 1. lize. Jako nováček ligy předvedly sympatický výkon a do sezony vykročily tou správnou nohou.

Kutnohorské florbalistky. | Foto: FBC Kutná Hora

Do premiérového utkání v 1. lize vstoupily ženy aktivně. Česká Lípa dorazila do Kutné Hory v menším počtu hráček a spoléhala od úvodu na brejkové situace. Překonat obranný val se podařilo Kutné Hoře v 8. minutě, kdy se nejprve prosadila Drahokoupilová a poté zakončila kombinaci na jeden dotek Labudová. Dva slepené góly v rozmezí necelé minuty daly ráz celému utkání. Ve druhé části se vkradla nervozita na florbalky domácích hráček a s obtížemi se dostávaly do zakončení. Nakonec se podařilo potřetí v zápase skórovat, střela Labudové zapadla o horní tyčku do branky. Vzápětí však Česká Lípa korigovala nepříznivý stav, ale z její strany to bylo pro zbytek zápasu vše. Ve třetí třetině odpadly hostujícím hráčkám síly a Kutná Hora dala třemi góly konečnou podobu skóre. Ašenbrennerová zakončila další z pěkných kombinací svého týmu, Labudová dokonala hattrick a prosadila se i nejmladší hráčka týmu Helclová. Hráčkou utkání byla zvolena za domácí tým brankářka Petráková, která předvedla jistý výkon.