Pro Brunclíka šlo o důležité vítězství a vylepšení bilance. „Výhra je skvělá. Před zápasem jsem byl podceňovaný. Předchozí souboj jsem vyhrál také proti matadorovi MMA a proti Vackovi mi nevěřili. Ukázal jsem, že se mnou musí počítat. Už nejsem jen postojář, který si to jde zkusit, ale MMA zápasník,“ zdůraznil Daniel Brunclík. I sázkové kanceláře favorizovaly Vacka, kdo si vsadil na Bruna, tak vydělal.

V organizaci I am fighter má nyní bilanci 1-1. I z tohoto hlediska pro něj byla páteční výhra klíčová. Zápas do 83,9 kg navíc skončil atraktivní škrcením. „Lidi byli překvapení, že jsem zkušeného a komplexního zápasníka MMA uškrtil na zemi. Kdo mě sleduje, tak ví, že už jsem podobně dvakrát vyhrál. Na škrcení i na páku. Boj na zemi mi není cizí,“ usmíval se Bruno.

Na zem se mu ale nechtělo. Hodně takedownů (hod na zem – pozn.) Brunclík ubránil, na čemž v přípravě zapracoval. „Obrana proti strhům je pro mě prvořadá. Když se mnou někdo nebude chtít jít na zem a chce zůstat v postoji, tak mi to nevadí. V postoji jsem ve svém živlu. Ale trénuji vše, chci být komplexní a boj na zemi mě také baví,“ řekl vítěz zápasu a okomentoval první kolo, kdy čelil Vackově tlaku na pletivo: „Více sil to bralo soupeři, ale bodovaný byl on. Tvořil zápas a snažil se mě dostat dolů. I mě ten klinč vysiloval, protože není jednoduché udržet člověka, který vás chce dostat na zem.“

Na začátku druhého kola trefil Brunclík v postoji pár úderů a soupeř chtěl jít znovu na zem. Jenže při jednom strhu kutnohorský bojovník perfektně přečetl situaci a dostal se do vítězné pozice na zemi, ze které soupeře „uškrtil“. Situace vypadala snadně, Vacek totiž Brunclíkovi svůj krk doslova nabídl, ale opak byl pravdou. „Soupeři se strh nepovedl. Měl jsem dobře posazené těžiště. Proto jsem byl nahoře já. V závěrečné pozici nešlo jen o krk. Soupeře jsem si zamkl nohama do trianglu. Míra se mi snažil dát páku na nohu a ve chvíli, kdy se na nohy podíval a zvedl hlavu, tak mi nabídl krk pro škrcení,“ popsal Brunclík.

Další zápas zatím Bruno naplánovaný nemá. Třetí galavečer I am fighter se uskuteční 12. června. „Nevím, zda se na něm objevím, protože budu mít zkouškové na vysoké škole. Celkově jsem přemýšlel, že trochu zvolním. S prací to je taky náročné, manželku nechávám doma samotnou a je toho na ní moc. Uvidíme. Za čtrnáct dní už mohu být natěšený na trénování a na zápas,“ usmíval se Daniel Brunclík.