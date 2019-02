Slaný – Nejvyšší tuzemská soutěž plochodrážních týmů bude mít své čtvrté pokračování ve středu 20. června od 18:00 hodin na slánském stadionu.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Letošní extraligový ročník má prozatím odjety tři mítinky v Praze, Žarnovici a naposledy v Kopřivnici.



Do Slaného na prozatímní vedoucí pozici přijíždí tým AK Markéta Praha vedený manažerem Tomášem Topinkou, který má v sestavě zkušené duo Josef Franc – Matěj Kůs a dále na soupisce figuruje celá řada výborných jezdců jako Zdeněk Holub, Ondřej Smetana, Michal Škurla nebo Jan Kvěch. Zahraniční akvizicí je zkušený Polák Sebastian Ulamek. Pardubická ZP vedená Lubomírem Vozárem je zatím z jednobodovým mankem na druhé příčce. Východočeši tradičně spoléhají na bodový příděl Václava Milíka, jemuž sekunduje Hynek Štichauer.



Zlatá přilba už představila i výrazné zahraniční posily jako Patryka Dudka startujícího v prestižním seriálu Grand Prix a dalšího Poláka Tomasze Jedrzejaka.



Domácí AK 3ton Slaný se zatím pohybuje na třetí příčce pořadí. Manažer Milan Mach tradičně sází na dvojici Eduard Krčmář - Jakub Jamrog, ve výborné formě v poslední době jezdí Zdeněk Simota. O toho projevili zájem na britských ostrovech, kam by se měl po roční pauze vrátit. O další pozice domácí sestavy se budou ucházet Michal Dudek, Martin Málek a Petr Chlupáč. Slánský 3ton bude chtít před domácím publikem navázat na vítězný závod z druhého kola v Žarnovici.



Slovenský zástupce v Extralize družstev celek SC Žarnovica zatím výrazně do pořadí na stupních vítězů nezasáhl. Manager Ján Daniel především postrádal hvězdu Martina Vaculíka, který si na začátku sezony v anglické lize přivodil zlomeninu kotníku, v současné době už ale trénuje, a tak se dá předpokládat, že se ve Slaném představí.

Průběžné pořadí po třech závodech je následující:



1. AK Markéta Praha 10 bodů (92), 2. AMK ZP Pardubice 9 (94), 3. AK 3ton Slaný 8 (84), 4. SC Žarnovica 3 (50).



Autoklub v AČR Slaný před zahájením závodu poděkuje k významnému životnímu jubileu Karlu Ležákovi, bývalému vrcholnému funkcionáři klubu a jeho čestnému předsedovi. Další, komu se dostane poděkování, je Miloslav Verner, bývalý československý reprezentant, později státní trenér a také řadu let zastupoval český plochodrážní sport ve vrcholných funkcích mezinárodní motocyklové federace.



Antonín Vilde