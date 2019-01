Kladno - Sotva opustili kladenské Sletiště nejlepší čeští atleti, obsadili jeho areál nejlepší světoví juniorští moderní pětibojaři. V úterý zde začal světový šampionát.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Archiv

Kladno v minulosti hostilo závody Českého a Evropského poháru a svazoví funkcionáři si moc pochvalovali, že všechna kolbiště včetně parkuru se nacházejí v těsné blízkosti, což ve světě vůbec nebývá obvyklé.

Před startem MSJ čeští reprezentanti věří, že jim to v krásném areálu Sletiště aspoň jednou medailově cinkne.

Největší nadějí je bezpochyby Marek Grycz, který už má z juniorského světového šampionátu stříbro, MEJ dokázal dokonce vyhrát a aktuálně je druhý na světovém pětibojařském žebříčku. Vysoké ambice má také Martin Vlach, před rokem na evropském šampionátu bronzový a aktuálně osmý nejlepší junior světa.

„Na trénincích vypadá všechno dobře, po evropském šampionátu dospělých jsem si stačil odpočinout, paradoxně mi pomohlo, že jsem se tam nedostal do finále, takže mi přišly dva dny volna navíc vhod,“ řekl pro www.pentathlon.cz Grycz.

V této sezoně už závodil převážně mezi dospělými, teď ho čeká nejdůležitější juniorská akce roku. „Věřím, že se to projeví samozřejmě pozitivně, a že hlavně v šermu dokážu prodat nasbírané zkušenosti. V šermu je totiž největší rozdíl mezi dospělým a juniorským pětibojem. Je to jediná disciplína moderního pětiboje, kde bojuje jeden na jednoho a dospělí jsou pochopitelně těžšími soupeři než junioři,“ doufá česká juniorská jednička.

A nerozhodí ji ani vedro, které bude bezpochyby závody provázet. „Podmínky jsou pro všechny stejné, takže by to nemělo hrát větší roli. Navíc už jsem párkrát závodil i v Egyptě, vím, co nás čeká,“ ubezpečuje Grycz.

„K medaili bude asi blíž ve štafetě, v individuálním závodě je kandidátů na medaili určitě víc. Hlavní je pro mě ale samozřejmě soutěž jednotlivců,“ neskrývá ambice s tím, že se příliš nezaobírá jmény největších soupeřů. „Ty mladší moc neznám, ale je tam nejen v mém ročníku několik velice kvalitních závodníků.“

Kromě Grycze nastoupí v českém dresu ještě Martin Vlach, Vojtěch Hercík a Lukáš Svěchota, mezi juniorkami budou Českou republiku reprezentovat Aranka Chalupníková a Karolína Křenková, které letos obsadily v Barceloně na evropském šampionátu druhé místo ve štafetě, na start individuálního závodu se postaví také Anna Roubíčková.





Program šampionátu a česká nominace:

31. 7. štafeta žen – Křenková, Chalupníková

1. 8. štafeta mužů – Grycz, Vlach

2. 8. kvalifikace žen - Křenková, Chalupníková, Roubíčková

3. 8. kvalifikace mužů - Grycz, Vlach, Hercík, Svěchota

4. 8. finále soutěže žen

5. 8. finále soutěže mužů

6. 8. smíšená štafeta