Florbalistky Kutné Hory ve dvou zápasech play off první ligy statečně bojovaly, na hráčky Sokola Královské Vinohrady ale neměly. U soupeře prohrály o tři branky, doma o čtyři. Na své palubovce kutnohorské ženy vedli o gól před poslední třetinou, pak ale inkasovaly pět gólů a bylo po naději.

Florbalistky Kutné Hory | Foto: Filip Wohák

Královské Vinohrady - Kutná Hora 5:2

„Zápas kvality play off, bohužel jsme v zakončení až příliš často selhávali, soupeř ne. Z výkonu se poučíme na další utkání a půjdeme sérii vyrovnat. Děkujeme soupeři za zápas,“ hodnotil první utkání série trenér kutnohorských florbalistek David Štursa.

Branky: 18. Hrušková, 21. Trnková, 31. Trnková, 33. Reischlová, 34. Nigrinová - 25. Dubská, 60. Beranová. Vyloučení: 1:4. Využití: 1:0. Zásahy brankářů: Kreisingerová 30, Benková 2 - Petráková 31. Třetiny: 1:0, 4:1, 0:1.

Krajský přebor: Nespeky se posunuly do čela, Průhonice už nejsou poslední

Kutná Hora - Královské Vinohrady 4:8

„První dojem je samozřejmě smutek, slzy, zklamání. Ale s větším odstupem je vidět hodně pozitiv, kam jsme se od září posunuli. A to je to nejdůležitější,“ uvedl po druhém prohraném střetnutí a konci série kutnohorský trenér Štursa. „Holkám děkuji za předvedené výkony s SKV, nemáme se za co stydět. Ale hlavně jim děkuji za celou sezonu, byla to jízda a moc jsem si to i přes všechny problémy užil. Soupeři přejeme štěstí v dalších zápasech,“ dodal kouč poražených.

Branky: 15. Labudová, 19. Dubská, 24. Labudová, 38. Němcová - 16. Radostová, 27. Vesecká, 37. Hrušková, 42. Novotná, 48. Trnková, 52. Nigrinová, 54. Nigrinová, 57. Bližňáková. Vyloučení: 2:1. Bez využití. Diváci: 142. Zásahy brankářů: Petráková 20 - Kreisingerová 24. Třetiny: 2:1, 2:2, 0:5.