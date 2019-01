Kutná Hora /ROZHOVOR/ - Kutnohorští házenkáři na jaře postoupili do druhé ligy, jako nováček soutěže obsadili po půlce sezony čtvrté místo se ztrátou pouhých čtyř bodů na prvního, přitom většinu podzimu strávili právě na prvním místě. Podzimní část sezony hodnotil Vít Šnajdr, bývalý kutnohorský brankář a současný trenér.

Trenér kutnohorských házenkářů Vít Šnajdr. | Foto: DENÍK/Michal Pavlík

Trenére, jak jste spokojený s uplynulou půlsezonou?

Rád bych do hodnocení zahrnul celý uplynulý rok, protože úspěšně jsme si vedli už na jaře, kdy se nám podařilo vyhrát soutěž bez jediné porážky, a dostali jsme se do druhé ligy. Z vyšší soutěže jsem měl obavy, nevěděl jsem, jestli jsme připraveni a jestli máme dostatek hráčů. Vývoj soutěže pro nás byl docela překvapivý, prvních sedm kol jsme se drželi na prvním místě, pak přišla krátká krize. Nakonec jsme na čtvrtém místě se ztrátou čtyř bodů na první Pardubice. Pro mě to je nejúspěšnější sezona co pamatuji jak hráč, tak trenér.

Čtvrté místo v tabulce je určitě výborný výsledek, není pro vás možná až překvapující?

Jako nováčka nás to překvapilo, souvisí to ale s naší prací s týmem. Je to dlouhodobá práce, když se dříve možná až tak moc nedařilo, tak teď všechny věci zaklaply do sebe.

Byl poznat rozdíl mezi regionální ligou a druhou ligou?

Určitě, v regionální lize jsou zhruba čtyři týmy, které by druhou ligu mohly hrát. Ve druhé lize je každý zápas náročný, sice se může zdát, že jsme některé zápasy vyhráli jednoduše, rozhodně tomu tak nebylo. Jednak jsme měli posily v Ondrovi Šimůnkovi, Jirkovi Píchovi a několikrát nás podržel brankář Robert Filip.

Jedním z vašich tahounů je už jmenovaný Ondřej Šimůnek. Byla jeho účast v zápasech zásadní?

Je to náš hráč a je na hostování v Dukle Praha, když mu to čas dovolí, tak nastupuje za obě mužstva. Ondra je obrovský srdcař, kdykoliv může, tak nastoupí. Ohromně tím motivuje ostatní hráče, navíc je to neskutečný obránce, který nám vylepšil zadní řady, moc nám pomohl a pokud bude moct, tak v tom bude pokračovat.

Splnily letní posily vaše očekávání?

Klíčový pro nás byl brankář Robert Filip, který přišel z Vršovic. Jednu dobu měl asi padesátiprocentní úspěšnost zákroků, což je na házenou neuvěřitelné číslo. Druhá posila z Vršovic je Marco Pugliese, výborné křídlo, rychlé a dynamické. Je ale trochu škoda, že málo trénuje. Má prostor ke zlepšování.

Jaké máte plány na druhou část sezony?

Původně jsme chtěli hrát klidný střed. Byl bych ale špatný trenér, kdybych na tom stále trval. Náš momentální cíl jsou první tři místa.

Máte v plánu nějaké změny v týmu?

Na hráčských pozicích změny určitě neplánujeme, mužstvo je stabilizované a všechny posty jsou dobře pokryté. Jediná změna je ta, že mi na pozici asistenta trenéra začal pomáhat Honza Falge, protože se občas může stát, že budu z časových důvodů chybět. Delší dobu zapojujeme mladší tváře, ale žádné nové mladíky do prvního družstva neposuneme, bude trvat minimálně dva roky, než se vyhrají a vyrostou z mladšího dorostu.

Domácí zápasy hrajete na Klimešce, jaký je to rozdíl oproti vaší předešlé domácí hale?

Rozdíl je to obrovský, po nové sportovní hale v Kutné Hoře jsme volali už dvacet let. Je to jeden z aspektů, které stojí za naším úspěšným rokem. Hráči mají větší motivaci, hrají tady rádi, chodí na nás víc diváků. Prostředí je tu nádherné, soupeři nám Klimešku závidí, hrají se tu také velké házenkářské zápasy, jako extraligové utkání mezi pražskou Duklou a Brnem, nebo nedávné finále Českého poháru. Je to obrovská propagace házené.