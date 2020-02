Tesla Pardubice - Sokol Kutná Hora 94:75 (15:23, 33:35, 73:46)

V sobotu Sokol přijel s nadějí na výhru do Pardubic. Začátek zápasu hostům vyšel na výbornou a hned první čtvrtinu vyhrál o 8 bodů. Do poločasu se Tesle podařilo náskok snížit na dva body, a tak se šlo do druhé půle za téměř vyrovnaného stavu. Ve třetí čtvrtině se ale rozstřílel domácí Lachman, který jen ve třetí části zaznamenal 23 bodů z toho sedm trojek! Tím prakticky rozhodl o osudu zápasu a nic na tom nezměnila ani poslední část utkání kterou Kutnohorští vyhráli o 8 bodů.

Body KH: Bašta 20 (2), Kocourek 15, Tejček a Veselý po 12, Jonáček 8, Málek 2, Prušinovský 1, Aufrecht.

TJ Sokol BK Chrudim - Sokol Kutná Hora 102:75 (21:18, 57:39, 84:57)

Zápas proti první Chrudimi měl podobný průběh jako ten sobotní. Po vyrovnané první čtvrtině soupeř ukázal, proč je první v tabulce. Každou chybu v obraně potrestal trojkou, kterých jen za druhou čtvrtinu dal 9! Domácí si tak vybudovali poločasový dvacetibodový náskok, který zkušeně udržovali až do závěru utkání. Tyto zápasy byly v letošní sezoně poslední pro Kocourka s Veselým. Oba odešli na zbytek sezony pomoci prvoligovým Košířím v boji o záchranu v první lize.

Body KH: Bašta 23 (4), Tejček 16, Kocourek 13, Málek 7(1), Prušinovský, Koláčný a Veselý po 4, Aufrecht 3(1), Koudela 1.