Zápas byl hodně opatrný, defenziva hrála jednoznačně prim. Nikdo na palubovce nehodlal udělat chybu. Gólmani sice museli být ve střehu, ale měli rozhodně méně práce než v jiných zápasech. Na gól se v této „šachové partii“ čekalo pořádně dlouho. Blízko gólů byli hosté ve 48. minutě, ale Pitek neproměnil trestné střílení. A pak jako první udeřili domácí. V 51. minutě prolomil prokletí brankářů Schwarz. Minutu a dvacet vteřin před koncem Slavia vyrovnala po fatální chybě domácích. Šťastným střelcem byl Otáhal.

Následné prodloužení branku nepřineslo a šlo se do nájezdů. Na domácí straně neuspěli Martínek ani Petrásek, za hosty se trefili Svačinka a Procházka a bylo rozhodnuto.

Slávia se drží v čele tabulky s pětačtyřiceti body, Kutná Hora na druhém místě ztrácí čtyři body. V dosavadních osmnácti zápasech kutnohorští florbalisté dvanáctkrát zvítězili za tři body.

Herní projev nebyl podle kouče špatný, výsledek je ale krutý

„V první řadě bych chtěl poděkovat fantastickým divákům. Taková kulisa na divizi, to je prostě famózní,“ byl z divácké návštěvy nadšený asistent trenéra Kutné Hory Jiří Vokřál. „Doufám, že je tyto šachy neodradili a přijdou nás podpořit i příště. Jinak byl zápas velmi vyrovnaný, ani jeden tým úplně nevěděl, jak překonat toho druhého. Škoda fatální chyby na konci, kterou jsme soupeře vrátili do zápasu. Tři body by byly příjemnější, ale jako zkušenost to bylo obrovsky cenné. Díky za zápas hodně štěstí v dalších bojích,“ konstatoval po zápase Vokřál.

„Hodně opatrný florbal, oba týmy pečlivě dbaly na defenzivu. Tak tomu bylo po většinu zápasu. Vodu trochu čeřily přesilovky, ale ani tam góly nepadaly. Zápas opravdu začal až s vedoucí brankou domácích. Se štěstím jsme v závěru vyrovnali a v prodloužení byly více na míčku. Rozhodnutí nakonec padlo až v nájezdech, ve kterém, stejně jako v celém zápase, zazářil Lukáš Rašovský. Zaslouženě bereme dva body a těšíme se na pivko,“ řekl k zápasu dobře naladěný trenér hostujících florbalistů Ondřej Otáhal.

Branky: 51. Schwarz - 59. Otáhal, rozh. nájezd Procházka. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 253. Zásahy brankářů: Dlouhý 27 - Rašovský 27. Třetiny: 0:0, 0:0, 1:1, - 0:0.