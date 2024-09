Sparta po šesti sezonách ve druhé lize soutěž opustila a přihlásila svůj tým o stupínek níže, do SRL. Vedl jí k tomu nedostatečný počet hráčů, neboť v letní přestávce tým opustilo pět hostujících opor a bez nich se vyšší soutěž hrát prakticky nedala.

Hosté si v úvodním podzimním mistrovském utkání poradili se svým okresním rivalem a z jeho palubovky si odvezli oba body. První poločas se jim ale příliš nevyvedl, hráči se herně trápili v útoku a hlavně v obraně. Po přestávce však přišlo výrazné zlepšení, to již nedali soupeři příliš šancí a dovedli utkání bez větších problémů do vítězného konce.

Do nové mistrovské sezony kutnohorský tým vstoupil vítězstvím, které se ale nerodilo lehce. Herní výpadek v prvních dvaceti minutách by se proti jinému soupeři nemusel vyplatit. Ale výkon ve druhém poločase se již určitě přibližoval tomu, jakým by se tým pod vedením trenérské dvojice Jan Falge – Jiří Pícha rád prezentoval v tomto ročníku.

Sestava a branky: Niederle, Vlach - Hovorka 10, Novák 8, Jeníček 7, Klouček 6, Pícha 5, Pektor 3, Horák 1, Polívka D. 1 a Stehlík. Trenéři: Falge Jan – Pícha Jiří.

V letošním ročníku SRL startuje 6 týmů – HC Kolín, HK Chomutov, HK CHEMIČKA Ústí nad Labem, JISKRA Zruč nad Sázavou, KOVOFINIŠ Ledeč nad Sázavou a SPARTA Kutná Hora. Hraje se systémem každý s každým tříkolově, osm kol se odehraje na podzim 2024 a sedm na jaře 2025.

Ostatní výsledky 2. kola

HK Chomutov – HK CHEMIČKA Ústí nad Labem 26:35, KOVOFINIŠ Ledeč nad Sázavou – HC Kolín 29:15.

Další program

Ve 3. kole SRL přivítá tým Sparty Kutná Hora v neděli 29.září od 10:30 hodin na svém venkovním hřišti v Tyršově ulici na Žižkově soupeře ze severu Čech - tým HK CHEMIČKA Ústí nad Labem.

(Petr Vobořil)