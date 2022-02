Sparta rozehrála utkání hodně mizerně. Nedůrazná obrana mnohdy nestíhala a hlavně v útoku to bylo velké střelecké trápení. To hostům se naopak dařilo a když domácí až v 10.minutě dali svou první branku, snižovali hrozivé manko na 1:6. Hosté byli stále gólově napřed a stav byl po úvodních třiceti minutách pro domácí velmi nepříznivý – 12:17.

Na začátku druhého poločasu se domácím podařilo celkem rychle snížit do 35. minuty na 16:18, o dvě branky potom prohrávala ještě ve 39. minutě – 19:21 a ve 42. minutě – 20:22. Ale hosté drama nepřipustili. Čtyřbrankovou šňůrou odskočili do 45.minuty na 20:26, na začátku 48.minuty vedli již o sedm branek – 21:28. Kutnohorský tým tuto fázi utkání vůbec nezvládl, zbytečnými chybami napomohl soupeři k získání vysokého náskoku a přišel tím o svou dosavadní domácí neporazitelnost.

Je však nutno poznamenat, že hráči utkání rozhodně nezabalili, naopak v závěru ještě mohutně dotahovali. Od 55.minuty zaznamenali šest branek v řadě a tou poslední snižovali dvacet vteřin před koncem na 32:34. Hosté potom z posledního útoku upravili na konečných 32:35. V nedělním utkání zvítězili v Kutné Hoře zaslouženě, odvezli si do Prahy oba body a v průběžné tabulce se dostali o bod před Spartu.

Ta odehrála nepovedené a opět smolné utkání. Nezvládla začátek utkání, poté sice snížila, ale hosté do poločasu opět odskočili. A to se opakovalo i v poločase druhém a na obrat již bylo pozdě. Navíc přišla o další dva hráče k už tak velké marodce. Ondřej Špaček si zranil kotník po pěti minutách, Jan Budiš po dvaceti minutách a oba již do utkání nemohli zasáhnout. A to také značně výkon celého týmu ovlivnilo a poznamenalo.

Sestava góly Kutné Hory: Filip, Šimáně, Valeš - Novák 8, Hovorka 6, Jeníček 6, Klouček 4, Budiš 2, Felis 2, Polívka D. 2, Polívka P. 2, Falge 1 a Špaček.

Ostatní výsledky 14.kola:

LOKO České Budějovice - SOKOL Dolní Cerkev 39:22, JISKRA Třeboň - 1.HC Pardubice 37:19, SOKOL Nové Veselí B - JISKRA Havlíčkův Brod 41:28, LOKO Vršovice - SOKOL Úvaly 23:26, HBC Strakonice 1921 B - SPARTAK MAS Sezimovo Ústí 38:31.

Další program

K utkání 15. kola 2. ligy mužů JVČ zajíždí tým Sparty Kutná Hora v neděli 6. března do Havlíčkova Brodu, kde od 17 hodin nastoupí ve sportovní hale proti týmu TJ Jiskra Havlíčkův Brod.