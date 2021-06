V sezoně 2020 – 2021 to byla pro mnohonásobné obhájce opět parádní jízda. Jedinou špatně přehozenou výhybkou byla prohra na Folimance s týmem USK Praha. V té době se však tým potýkal s prořídlou soupiskou a podřízení se veledůležitému utkání v Lize mistrů. Ostatní zápasy už poznaly jen jednoho vítěze.

Také cesta pohárovou Evropou byla úspěšná, i když první utkání BCL v Dijonu dopadlo katastrofálně. Pak už ale namazaný stroj moc důvodu ke smutku neměl. Účast ve Final 8 Ligy mistrů byla splněným cílem, ovšem v koutku duše dřímala naděje na vyhrané čtvrtfinále. Nymburk však narazil na později stříbrný tým Karsiyaky a stejně jako v minulé sezoně skončil už po prvním utkání.

Cíle kladené před sezonou – postup do Final 8 BCL, titul v nejvyšší soutěži i Českém poháru – tedy byly splněny. Byla to tedy sezona úspěšná? „Ano, sezona byla rozhodně úspěšná,“ reagoval sportovní ředitel Ladislav Sokolovský a pokračoval: „Kromě výsledkové roviny máme i rovinu výkonnostní u jednotlivých, speciálně mladších, českých hráčů. Vidím velký pokrok u Jakuba Tůmy, kterému ohromně pomohl příchod Retina Obasohana, se kterým se musel popasovat při každém tréninku. Podobně to bylo i s Lubošem Kovářem, který na tréninku soupeřil s výbornými hráči na jeho postu a je na něm vidět ohromný pokrok v obraně.“

Nymburští, aktuálně již sedmnáctinásobní šampioni, museli bojovat s několika dlouhodobějšími zraněními. „Letos jich bylo asi více než je obvyklé a přičetl bych to přerušením tréninkového procesu v určitých částech sezony,“ souhlasil Ladislav Sokolovský.

Na sklonku minulého roku chyběli dva rozehrávači Petr Šafarčík a Jerrick Harding, na konci sezony se zranil Martin Kříž a šest týdnů kvůli komplikacím po Covidu absentoval motor nymburských akcí Retin Obasohan. „Vyrovnat se s nepříjemnou situací nám pomohla široká soupiska. Nikdy se nám nestalo, že bychom neměli na tréninku aspoň deset hráčů,“ těšilo Sokolovského, který viděl za negativními vlivy i pozitiva. „V době, kdy jsme měli více zraněných, dostal hodně šancí poděbradský odchovanec a později člen nymburské Akademie František Rylich, který ukázal, že na nejvyšší úroveň basketbalu v zemi rozhodně má. Když na sobě bude i nadále pilně pracovat, v budoucnu o něm ještě hodně uslyšíme.“

Do života klubu se výrazně promítla všechna vládní opatření v boji proti Covidu. Tým postihlo dvojí přerušení kvůli nákaze virem. Jednou v říjnu a podruhé v březnu. Výpadek herního rytmu však postihoval i soupeře a zásadně do výsledků Nymburka nezasáhl.

Časové manko však vynutilo změny herního systému už v rozehrané sezoně. Díky vstřícnosti všech klubů a dobré práci České basketbalové federace se pouze zkrátila délka sérií v play off. „Změny soutěže musely nastat, některých týmů se dotkly více a jiných méně. Všichni ale ukázali touhu sezonu dohrát a udělali pro to maximum. Trochu mě mrzí, že se na konci z covidového strachu, jak budou vypadat měsíce duben a květen, se zkrátila finálová série pouze na dvě vítězná utkání. Vzhledem k tomu, že finálová utkání měla nadstandardní úroveň, je to škoda,“ míní Ladislav Sokolovský.

Co však také extrémně přibylo, byla administrativa. Každé vycestování k zápasům Ligy mistrů bylo spojeno s mnoha různými povoleními, výjimkami, doklady a „papíry“ na jeden venkovní zápas se počítaly, bez přehánění, na stovky.

Snadné nebylo ani zabezpečit příjezd soupeřů do Česka. K tomu všemu neustálé testování před každým zápasem, které kromě časového znamenalo i výraznou finanční zátěž klubu. K tomu všemu ztichlé haly bez fanoušků nedokázaly tak dobře burcovat k výkonu. „Už takovou další sezonu nechci zažít. Na druhou stranu si ale řekněme, že oproti mládeži i nižším soutěžím mohli profesionálové svoji ligu hrát, byť za velmi přísných podmínek. Proto si nechci v žádném případě stěžovat,“ dodal Ladislav Sokolovský.

Určité rozvolnění nastalo až v posledních několika zápasech. Omezený počet partnerů a dlouhodobých podporovatelů klubu dostalo možnost navštívit semifinálové a finálové boje a to dodalo vyvrcholení sezony glanc.

Sezona v číslech

Nymburk získal 17. ligový titul, 15. vítězství v Českém poháru a druhou účast v FINAL 8 Ligy mistrů

Nymburk odehrál v KNBL 40 zápasů, 39 vítězných

v BCL 13 zápasů, 9 vítězných

v ČP 3 zápasy, 3 vítězné

Skóre ze všech zápasů v NBL 3.981 : 3.002

v BCL 1.151 : 1.054

v ČP 327 : 207

Nejvíce zápasů v NBL – Hayden Dalton – 40 (všechny)

Nejvytěžovanější hráč v NBL – Vojtěch Hruban – 22,2 minut/zápas

Nejproduktivnější střelec v NBL – Jerrick Harding – 16,3 body/zápas

Nejlepší střelec v NBL (absolutně) – Omar Prewitt – 498 bodů

Nejlepší hráč na doskoku v NBL – Stephen Zimmerman – 7,7 doskoků/zápas

Nejužitečnější hráč v NBL – Retin Obasohan – 19,7 valorizačních bodů/zápas

Vladimír Malinovský

Tomáš Laš