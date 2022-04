Lednová výzva se povedla. Spartani předali rodině Terezky Doudové 85 tisíc

Spartan Kids Training Group Kutná Hora aktuálně čítá zhruba třicítku dětí ve věku od 5 do 13 let, které trénují každý čtvrtek pod vedením Adama Chocholy a manželů Kláry a Martina Peroutkových. Letos se skupina v létě chystá už na druhé táborové soustředění, tentokrát do Telče.