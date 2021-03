„Trápí mě zánět šlach v kotníku. Nemám moc prostor to vyléčit. Chtělo by to měsíc úplný klid. Nyní se k tomu přidala na druhé noze šlacha na koleni,“ zhodnotil svůj stav v rozhovoru pro Deník odchovanec Kutné Hory.

Michale, jak jste ve Spartě spokojení s šestým místem po základní části?

Spokojení nejsme. Byli jsme zvyklí hrát na vyšších příčkách, ale základní část jsme uzavřeli a věřím, že v play off budeme daleko silnější. Jsme schopni postoupit do semifinále a pak třeba i do superfinále.

Koukal jsem na výběr týmů pro play off. Střešovicím jste zbyli. Nikdo z první trojice Spartu nechtěl.

Spekulovali jsme o tom, jak se výsledky vyvinou, jelikož jsme poslední kolo hráli se střešovickým Tatranem a Bohemians s Chodovem. Měli jsme zprávy, že nás Bohemka nechce. Historicky s námi nemají v play off moc dobrou bilanci.

Jste tedy neoblíbeným soupeřem? Když jste zbyli pro Tatran?

Boleslav šla cestou nejmenšího odporu a zvolila Black Angels. I kvůli dojezdové vzdálenosti do Prahy je to pro ně v pohodě. Na pražské týmy umíme, až tedy na Chodov, se kterým jsme letos dvakrát prohráli. Myslím si, že nás ostatní soupeři nemají rádi kvůli našemu buldočímu stylu a dobré obraně.

Kdo podle vás postoupí z ostravského derby?

Myslím si, že jednoznačně Vítkovice. Celou základní část předváděly solidní výkony. Povedlo se jim to. Zřejmě vyhrají čtyři-nula nebo čtyři-jedna na zápasy.

A Bohemians nebo Chodov?

Tuším, že postoupí Chodov. Není to kvůli tomu, že moc Bohemians nemusím, ale rozhodnou zkušenosti. Chodov udělal dva tituly a spousty hráčů má zkušenosti z náročných soubojů. Nicméně očekávám sérii na šest nebo sedm utkání.

Střešovice jste letos dvakrát porazili, byť naposledy v prodloužení. Jak oba zápasy vypadaly?

Oba duely byly extrémně těžké. Tatran má skvělou první lajnu, která řádí celou základní část. Proti ní jsme se snažili bránit a zbylé dvě lajny si to rozdaly na férovku. V obou zápasech jsme měli navrch. V posledním kole jsme zbytečnou chybou na konci ztratili tříbodové vítězství a vyhráli jsme za dva body v prodloužení. Věřím, že budeme mít lehce navrch. Tatran má mladé mužstvo.

Daří se vám osobně na střešovického soupeře?

Momentálně se mi nedaří vůbec. (smích)

A co historicky? Je to váš oblíbený soupeř?

Hraji proti nim docela rád. Tatran hraje aktivním stylem a napadají nás. Nám se vpředu otevírají šance do brejků. Takoví soupeři mi sedí.

Říkal jste, že se vám nedaří. V devatenácti zápasech jste jednou skóroval a na čtyři branky nahrál. Je to tím návratem po zranění? Čekal jste to takhle těžké?

Ve své hlavě jsem si to představoval úplně jinak. Čekal jsem, že se vrátím do starých kolejí jako před zraněním, ale nebylo to možné. Určitě má forma souvisí s tím, že nejsem zdravotně stoprocentně v pořádku. Hlava myslí na zdravotní stav. Pár zápasů člověk nedá gól a pak už si přestává věřit. Budu na tom muset během tří týdnů zapracovat a věřím, že se vše v play off otočí.

Dal jste gól v derby proti Bohemians? Byla to úleva po tak dlouhé době?

Poslední gól jsem vstřelil v semifinále bronzové sezony. To se psal duben 2019. (smích) Dlouhá doba. Úleva to byla velká. Byl jsem zvyklý branky dávat. Nebo je připravovat. Moc bodů jsem po návratu neměl. Dokázal jsem si, že jsem to nezapomněl. Myslel jsem si, že to odšpuntuji, ale zatím nic extra. Věřím, že se v play off rozstřílím. Vyčistím si hlavu a bude to lepší.

Jaký byl váš nejlepší zápas po zranění?

Paradoxně asi poslední odehraný zápas, který byl proti Tatranu. Soudím dle zpětné vazby od trenérů. Až na jednu zbytečnou chybu jsem podal solidní výkon. Hlavně dobře do obrany. Mám to nastavené tak, že když se nedaří dopředu, tak hlavní je gól nedostat.

Jste spokojený se svým herním vytížením? V jaké lajně nastupujete?

Hraji pravé křídlo ve třetí lajně. S vytížením úplně spokojený nejsem. Vše se odráží od zdravotního stavu. Kolikrát mi ve třetí třetině dochází síly, protože nemám tolik natrénováno. Trenéři mě logicky stáhnou a nasadí čerstvé hráče.

V superlize jste pravidelně testováni na Covid-19. Jak to zvládáte?

Zatím jsem v pohodě. Začal jsem chodit na testování asi měsíc zpátky, protože mi vypršela imunita. Někdy v listopadu jsem koronavirus prodělal. Chodíme každý pátek a zatím mě překvapuje, že nás testy tolik nekosí. Až na dva hráče za celou dobu jsme procházeli všichni v pohodě. Snad to tak bude i nadále.

Průběh koronaviru jste měl v pohodě nebo něco horšího?

Úplně v pohodě. Jeden den mě bolelo celé tělo, pak už bylo vše v klidu.

Víte, v jakém formátu plánuje svaz své tradiční superfinále?

Pracuje se prý na dvou variantách. Jednou je finále v O2 aréně s omezeným počtem diváků. Myslím si, že to moc reálné není. Druhá varianta je u nás v UNYP aréně bez diváků.

To byste mohli mít výhodu domácího prostředí.

To by bylo příjemné. (usmívá se)