Na delší distanci doběhla Martina Pavlíková čtvrtá mezi elitními ženami i díky jedné chybě na oštěpu. Michal Pavlík skončil mezi elitními muži sedmý. Také chyboval jen jednou. „Na lezecké stěně jsem nepochopitelně promáchl zvonek,“ smál se.

Do odpoledního závodu už zasáhl jen on bez své ženy a potvrdil svou běžeckou formu čtvrtým místem v mužské elitě. „Je to mé letošní maximum, ale více mě těší, že se vyplácí trénink v kopcích. Běželo se mi skvěle vzhledem na dopolední závod. Na překážkách jsem navíc nechyboval. Přesto, že startovní pole nebylo tak nabité, tak mě více těší forma a pohoda, než samotné umístění,“ dodal Pavlík.