Vše odstartuje v sobotu 7 ráno (SEČ) závod Spartan Super měřící 14 kilometrů. Odpoledne pak na závodníky čeká šestikilometrový Sprint a v neděli vše zakončí královská disciplína - dvaadvacetikilometrový Beast.

V elitní kategorii žen bude bojovat kutnohorská Martina Pavlíková, která loni v Řecku vyhrála svoji věkovou kategorii 25-29 let. Letos se však rozhodla startovat s nejlepšími ženami v elitě, kde nechybí ani aktuální mistryně světa Nicole Mericle z USA. Martině se letos dařilo hlavně v první polovině roku, kdy byla pokaždé na "bedně" elity a vše završila parádním osmým místem na spartanském mistrovství Evropy. Ze závodů v Řecku by brala jako výhru umístění v TOP 10 i vzhledem na třítýdenní antibiotika, která brala na přelomu září a října.

Michal Pavlík loni ve Spartě vyhrál věkovou kategorii 25-29 let. Letos však postoupil do kategorii 30-34 let, kde bude chtít navázat na loňské úspěchy a znovu se porvat o nejvyšší příčky, byť se staršími a zkušenějšími závodníky. Mezi letošní maxima řadí Pavlík pět umístění v TOP 10 elitní kategorie závodů Spartan a vítězství ve věkové kategorii 30-34 let na domácím Spartan Super v Kutné Hoře. Na ME v Dolomitech skončil ve stejné kategorii devatenáctý.

A třetí do party - Jakub Vrbenský - se letos střídavě pohyboval na Spartanech mezi elitou a věkovou kategorií 18-24 let. V ní startuje i na svém premiérovém MS v Řecku. V létě Jakub vyhrál ve své věkovce ME v Dolomitech a rád by na úspěch navázal i ve Spartě. V sezoně skončil čtyřikrát v TOP 10 elitní kategorie a pětrkát doběhl na "bedně" klasických Spartan závodů.