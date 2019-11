Letošní spartský šampionát byl náročnější na skladbu překážek. Na nejdelší trati se navíc nosilo hodně břemen. Mistrem světa se stal po skvělém výkonu Čech Richard Hynek, který vše zvládl za 4:02:37. V elitní kategorii s ním běžela i Martina Pavlíková z Kutné Hory. MS dokončila na 30. místě elitních žen za čas 7:16:19. „Šampionátem jsem se protrápila. Nedávná antibitoka mi nedovolila podat maximální výkon. Poprvé jsem zažila, jaké to je, když hlava chce a nohy stávkují,“ řekl osmadvacetiletá spartanka z Olympie.

Ve věkové kategorii 30-34 let běžel její manžel Michal Pavlík. Za celý víkend chyboval na překážkách jen třikrát, ale běžecky se mu nevedlo. Skončil na 13. místě své kategorie za celkový čas 5:28:43. „Na sobotním Supru jsem se běžecky vytrápil, na Sprintu mě srazil netrefený oštěp a v neděli na nejdelším Beastu jsem celý závod absolvoval se zablokovanými žebry ze soboty. Každý nádech jsem dost cítil. Letošní Sparta ze mě vyždímala úplně vše, teď se těším na odpočinek. Bylo navíc, ale konkurence a neforma rozhodla,“ líčil po příletu Pavlík.

Jedna medaile přeci jen putuje do kutnohorské Olympie. Zasloužil se o ni ve věkové kategorii 18-24 let Jakub Vrbenský, který závody absolvoval i díky podpoře Středočeského kraje a Města Kutná Hora. Na sobotním Supru doběhl třetí, na Sprintu šestý a vše korunoval nedělním druhým místem. Celkově bral stříbro za čas 5:19:27! „Z výsledku mám radost, ale kdybych nezkazil tolik překážek, mohl jsem dopadnout lépe. Dělal jsem 240 angličáků. Snad to zlato vyjde příští rok,“ přál si Jakub Vrbenský.