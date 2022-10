Nejlepší čas z nich měl Jakub Vencl (2:20:51), hned za ním Lukáš Chalupa (2:30:29) a nejrychlejší ženou Olympie na této trati se stala Petra Kubešová, která s časem 2:44:59 skončila na 5. místě své Age Group 30-34 let. Na 11. místě své věkovky 55-59 let dokončil Richard Hrčkulák (2:53:22). Lucie Dandová zabrala ve své Age Group 18-24 let místo v první desítce (3:21:45). Stejně si vedla ve své kategorii 50-54 let také Monika Andělová (3:36:36). A své premiérové ME zdárně dokončil Vladislav Lhotka (3:55:07).

„Výsledky na evropském šampionátu byly skvělé. Kuba Vrbenský potvrdil, že patří mezi nejlepší spartany našeho kontinentu. Ve věkových kategoriích jsme nebyli daleko od medaile. Každý z Olympie, kdo byl na trati, na ní nechal všechno. Ríša Hrčkulák se tímto velkým závodem rozloučil s bohatou sportovní kariérou a slíbil, že se občas ještě rád objeví už jen na kratších tratích. Pro Lucku Dandovou, Lukáše Chalupu a Vláďu Lhotku to bylo společně s Ríšou první mistrovství Evropy. Mám ze všech radost,“ sdělil předseda Olympia Spartan Training Kutná Hora Michal Pavlík, který na ME z pracovních důvodů chyběl. S další částí výpravy se nyní chystá na listopadové MS Spartan Trifecta v řecké Spartě.

Někteří Kutnohoráci si ještě v neděli zaběhli doplňkové závody Super a Sprint. Jakub Vrbenský vybojoval na Supru v elitní kategorii stříbro. Zlato mu uniklo jen o pár vteřin vinou znovu netrefeného oštěpu. Na té samé trati vybojoval druhé místo v Age Group 40-44 let Jakub Vencl. A tečku za víkendem udělal na Sprintu Lukáš Chalupa, když vyhrál svou věkovku a celkově měl třetí nejrychlejší čas.

Závodníky Olympie Jakuba Vrbenského a Richarda Hrčkuláka podpořilo na ME také Město Kutná Hora. „Moc děkujeme za podporu,“ vzkázali oba spartani.

Výsledky Olympie na Spartan ME London South East 2022

Jakub Vrbenský – 25. místo elite | 1:52:30

Jakub Vencl – 16. místo AG 40-44 | 2:20:51

Lukáš Chalupa - 35. místo AG 35-39 | 2:30:29

Petra Kubešová – 5. místo AG 30-34 | 2:44:59

Richard Hrčkulák – 11. místo AG 55-59 | 2:53:22

Lucie Dandová – 7. místo AG 18-24 | 3:21:45

Monika Andělová – 8. místo AG 50-54 let | 3:36:36

Vladislav Lhotka – 70. místo AG 45-49 let | 3:55:07

Tisková zpráva