Své zastoupení měl v Dolomitech kutnohorských tým Olympia Spartan Training. Na trasu evropského šampionátu se vydalo osm kvalifikovaných spartanů či spartanek. Další dva pak okusili trať v open kategorii.

Nejlepší čas z Kutnohoráků si vyběhl v mužské elitní kategorii Tomáš Tvrdík. Druhý pak Jakub Vrbenský, který vyhrál ME ve své věkové kategorii 18-24 let! Po loňském pátém místu tak nechal letos všechny soupeře za sebou. Michal Pavlík bral třetí nejlepší čas z týmu, ale ve své věkové kategorii 30-34 let nenávázal na loňské 10. místo (tehdy kategorie 25-29 let) a doběhl do cíle na 19. pozici. V ženách se skvěle prala Martina Pavlíková, která doběhla jako nejlepší Češka na celkovém 8. místě elity žen a bez jediné chyby na překážkách.

Další umístění v TOP 10 si vyběhla Martina Pohořalá za 8. místo v kategorii 40-44 let a také sedmý Richard Hrčkulák ve věkovce 50-54 let. Martina Kunovjánková si při své premiéře na ME doběhla mezi ženami 25-29 let pro 16. pozici. Vinou horka a zdravotních problémů na trati bohužel mistrovský závod nedokončila Monika Andělová. Po závodě se však dala brzy do pořádku.

Mistrem Evropy se stal Brit Jonathan Albon s časem 2:18:53. Mezi ženami kralovala Francouzka Myriam Guillot-Boisset, která vyhrála v čase 2:54:39.

Výsledky Olympia Spartan Training Kutná Hora na ME

25. místo elite muži Tomáš Tvrdík - 2:51:35

1. místo AG 18-24 Jakub Vrbenský - 3:03:31

19. místo AG 30-34 Michal Pavlík - 3:20:41

8. místo elite ženy Martina Pavlíková - 3:23:27

7. místo AG 50-54 Richard Hrčkulák - 4:09:07

8. místo AG 40-44 Martina Pohořalá - 4:33:05

16. místo AG 25-29 Martina Kunovjánková - 5:13:26

DNF - Monika Andělová



OPEN kategorie

Petr Pohořalý - 5:47:23

Ondřej Kalivoda - 5:47:23