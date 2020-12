Základní metou bylo 160 uběhnutých kilometrů za měsíc listopad. Druhou metou bylo magických 222 kilometrů. Dvěma členům Olympie se ale povedlo prolomit i 300 kilometrů.

Tomáš Macháček zvládl uběhnout 312,6 kilometrů za třicet dní. „Za normální situace naběhám 240 až 260 kilometrů měsíčně, takže výzva ze mě určitě vytáhla něco navíc. Hlavně bez lidí z Olympie a bez jejich neskutečných výkonů bych těžko sám hledal motivaci k tréninku. Klobouk dolů před všemi, kdo se do výzvy zapojili,“ vzkázal kutnohorský spartan.

Tři sta čtyři kilometrů uběhla žena. Atletická trenérka a spartanka Tereza Trešlová! I ona si listopad moc užila: „Za mě byl listopad vážně super měsíc. Děkuji trenérovi, že mě svou výzvou motivoval, a děkuji všem kamarádům, že mě svými výběhy hecovali k výkonům. Děkuji sobě, že jsem mohla zkusit, co moje tělo vydrží, a především děkuji svému největšímu běžeckému parťákovi Pavlovi Martínkovi, že mě celý měsíc podporoval v mém šíleném plánu. Každý běh byl krásný, ale tím nejkrásnějším během po Karlštejnsku jsme společně výzvu zakončili. Cítím se šťastně a moc se těším na společné tréninky.“

Celkem nakonec dvanáct spartanů a spartanek z Olympie překonalo hranici 222 kilometrů. Někteří doslova na poslední chvíli. Všichni pak obdrželi voucher do restaurace Factory – Bistro Cafe Bar v centru Kutné Hory. „Jako sportovec vím, co taková dřina obnáší. Respekt všem, co tak těžkou metu dokončili. Jsem rád, že je můžeme pozvat k nám na jídlo,“ vzkázal majitel restaurace Michal Poklop.

Někteří se museli vypořádat i s nelehkou situací. „Listopadová výzva byla pěkná, šla jsem do toho s cílem zvládnout 160 kilometrů, nedokázala jsem si to moc s novou prací představit, ale co dodat? Nohy bolely, bála jsem se zranění, ale meta 222 pokořena o rovných dvě stě metrů,“ usmívala se Kateřina Lebedová.

„Už nějaký ten pátek běhám docela běžně okolo 160 kilometrů měsíčně, když zdraví drží. Takže díky za další impuls! A asi bych na prosinec potřebovala strečinkovou výzvu,“ smála se Kutnohoračka Martina Novotná.

Těsně pod hranicí třístovky dokončila výzvu i Monika Andělová: „Třístovku už jsem pokořit nechtěla,“ říkala, „zvládla jsem oba vypsané cíle, překonala i svoji metu, což měl být dvojnásobek obvyklé mé měsíční dávky tréninkových kilometrů. Nevynechala jsem ani cvičení, překážky a další věci, jako kolo. Prostě výzva mi dala nejen ten samotný hec, ale i poznání, že dokážu víc, než jsem myslela. Stejné skóre už se asi nebude další měsíce opakovat, ale je pravděpodobné, že měsíční průměr přece jen v dalším období lehce systematicky navýším.“

A kolik přesně členové Olympia Spartan Training Kutná Hora naběhali dohromady. To číslo je velké – 7471 kilometrů! Do výzvy se jich zapojilo rovných čtyřicet. „Tak to je naprosto úžasný. Parádní společný výkon kamarádi,“ konstatovala na celkové číslo Petra Prchalová a Kateřina Syrová ji doplnila: „Jsme prostě senzační. Všem velká gratulace a dík za společnou podporu.“

Do výzvy Olympie se zapojil i cyklista Libor Vencl starší. „Já jako cyklista jsem si na začátku měsíce řekl, že 160 kilometrů by mohlo jít. Po pár proběhnutí jsem to snížil na 100 až 120 kilometrů,“ usmíval se a dodal: „Bylo to utrpení, nicméně mám naběháno 201 kilometrů.“

A že věk je jen číslo, dokazuje i dvaapadesátiletá Jindřiška Tesaříková, která uběhla neskutečných 184 kilometrů! „Zjistila jsem, že jsem schopná uběhnout v měsíci jednou tolik, co běhám obvykle, a že vzdálenost půlmaratonu taky uběhnu víckrát než jednou za čtvrt roku. Bylo to náročné, ale podívala jsem se i na nové trasy a splnila si i jedno přání,“ dojímala se na konci měsíce.

A co chystají kutnohorští spartani dál? V prosinci zvolní, začali díky rozvolněným vládním opatřením společně trénovat na překážkách a chystají se na leden. Ten bude dle slov jejich hlavního trenéra charitativní. Cílem každého bude naběhat co nejvíce kilometrů, kolik bude moct. Počítat se budou i uběhnuté kilometry na běžkách. Bez žádných met. Zkrátka za každý kilometr pak každý spartan daruje do společné kasičky 1 korunu. Bonusem je, že spartani mohou k lednovým kilometrům přičíst i své listopadové číslo. Celý výtěžek pak věnují na společně vybranou dobrou věc. Kolik to bude? Nechme se překvapit v únoru.