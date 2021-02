Za každý kilometr v lednu darují nebo darovali účastníci výzvy jednu korunu. Výtěžek pak bude předán kutnohorským záchranářům jako poděkování za boj s covidem v roce 2020.

„Momentálně plníme kasičku. Už nyní můžeme prozradit, že jsme dohromady naběhali více než během týmové výzvy v listopadu. A výsledné číslo vybraných peněz určitě překvapí. Spousty účastníků se rozhodlo své kilometry zaokrouhlit nahoru,“ stojí na facebookové stránce Olympia Spartan Training Kutná Hora.

Peníze bude oddíl vybírat do 10. února. Pak vše zveřejní a předá. „Do výzvy se zapojili lidé z celé republiky. Dokonce přišli i dva běžci z Ukrajiny, kteří žijí v Kutné Hoře,“ těšilo předsedu Olympia Spartan Training Michala Pavlíka.

Pokud se chcete k dobročinné sbírce přidat i vy, stačí dorazit tento týden na stadion Olympia a vhodit peníze do kasičky plus nahlásit kilometry do konečného součtu. „Na Olympii budeme ve středu 16-17, v pátek 16:30-17 a v sobotu 14-14:30. Případně nám mohou lidé napsat do zpráv na Facebooku a domluvit se na jiné formě předání,“ dodal Pavlík.