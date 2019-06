V sobotu se běžel Sprint, který měřil 6,5 kilometru. Druhý den pak Super, který čítal 13,4 kilometru a převýšení 1100 metrů! „Oba dva závody byly nesmírně náročné. Nedělní Super byl jeden z nejtěžších, co jsem ve střední Evropě zažil,“ prozradil trenér Olympia Spartan Training KH Michal Pavlík, který sám absolvoval oba dva běhy: „Běžel jsem oba v elitní kategorii. V sobotu jsem skončil jedenáctý bez chyby a v neděli jsem doběhl šestnáctý po jedné chybě na oštěpu.“

Na své svěřence z Olympie byl Pavlík právem pyšný: „Jezdí nás na závody čím dál víc. Máme v týmu lidi, kteří jedou závodit a rvát se o co nejlepší umístění. Běhají buď elitu nebo Age Group (věkové kategorie). Pak ale máme v týmu hodně nadšených lidí, kteří mají jiné cíle. Jdou závodit pro své osobní přesvědčení a své osobní cíle. Mnohdy chtějí jen dokončit. Strašně si všech vážím, protože na sobě makají na trénincích a posouvají se kupředu. Vzájemně se podporují a vytváří skvělou komunitu, která v Kutné Hoře kolem našeho sportu nikdy předtím nebyla.“

Skvěle si o víkendu vedla Martina Fabiánová v elitní kategorii žen. Sobotní Sprint vyhrála a nedělní Super dokončila druhá. „Poslední dva závody jako svobodná a dopadly takhle parádně. Jestli si tu svatbu ještě nerozmyslím,“ smála se Kutnohoračka, která chybovala za celý víkend jen jednou – v neděli na oštěpu. „Musela jsem po nedělním závodě vyseknout řediteli závodu velkou poklonu. Postavil nejhezčí trať, jakou jsem letos běžela,“ líčila vítězka. Kutnohorská závodnice nadále drží skvělou sérii, kdy v letošním roce ještě nebyla horší než třetí. Nyní ji za čtrnáct dní čeká ME v Dolomitech. „Ráda bych skončila co nejlépe v první desítce elitní kategorie. Čekají nás velké hory, náročné převýšení a super soupeřky. Moc se na evropský šampionát těším,“ dodala Fabiánová.

Jakub Vrbenský řádil v kopcích

Nejlepší výkony z Olympia Spartan Training KH, měřeno časem, podával talentovaný Jakub Vrbenský. V sobotu skončil šestý v elitní kategorii a v neděli si doběhl pro stříbro ve své „věkovce“ 18-24 let. I Jakub ve své věkové kategorii poběží ME v Itálii a mohl by při své současné běžecké formě pomýšlet vysoko.

Dvakrát na „bednu“ vystoupal během víkendu i Richard Hrčkulák, který hájil barvy Olympie v kategorii 50-54 let. Sobotní závod vyhrál a v neděli si doběhl pro bronz. „Mám velkou radost. S kluky z mé kategorie se střídáme na bedně. Celý víkend se mi moc povedl a teď se musím jen zahojit do mistrovství Evropy,“ usmíval se kutnohorský spartan.

A když medailové žně Olympie, tak se vším všudy. David Doubrava skončil v neděli třetí mezi juniory (15-17 let), Martina Pohořalá brala na Supru bronz v kategorii 40-44 let, Antonín Novotný vybojoval v sobotu na Sprintu bronz v kategorii 40-44 let. Pro krásná pátá místa ve svých „věkovkách“ si doběhly ženy Irena Brandejská a Monika Andělová.

Elitní borec Tomáš Tvrdík na Dolní Moravě tentokrát nestartoval. Finišoval se svým soustředěním v Andoře, kde běžel v sobotu Spartan Beast. Dokončil ho na 11. místě a celkově udržel ve španělské národní sérii 2. místo!

Příští zastávkou Olympia Spartan Training Kutná Hora bude 29. června právě ME v italských Dolomitech, kde poběží Michal Pavlík, Tomáš Tvrdík, Jakub Vrbenský, Martina Fabiánová, Richard Hrčkulák, Monika Andělová či Martina Pohořalá.