Na start Sprintu se v elitní kategorii postavili Michal a Martina Pavlíkovi. V kratším závodě Pavlík nechyboval a doběhl si pro 17. elitní místo. Jeho žena netrefila pouze oštěp a do cíle doběhla na 7. místě ženské elity. „Na Sprintu se chybovat nesmí. I jedna chyba na tak rychlé trati v tak vysokém tempu znamená propad,“ řekla po závodě členka celosvětového Spartan PRO Teamu 2020 a české reprezentace.

Na nedělním Supru doplnil kutnohorské eliťáky také Jakub Vrbenský, který po skvělém běžeckém výkonu a netrefeném oštěpu dokončil na 9. místě mužské elity. „S výsledkem jsem velmi spokojený, protože to byl velmi těžký závod, a hlavně byla silná konkurence. Přede mnou skončili čtyři zahraniční soupeři, tudíž jsem z Čechů skončil na pátém místě. A že jsem skončil v elitní TOP10, je pro mě velmi důležité,“ usmíval se Vrbenský.

Pavlík doběhl za ním na 21. místě, když nezdolal dvě překážky. „V neděli jsem si pokazil pěkné umístění dvěma chybami. Spadl jsem v polovině trati z Twisteru, kde mi na ranní rose došly síly a ve druhé třetině jsem sjel dolů. A na konci jsem nedal oštěp,“ litoval. Martina Pavlíková zvládla nedělní souboj lépe, a i přes jednu chybu na oštěpu doběhla v ženské elitě šestá! „Běželo se mi mnohem lépe než v sobotu. Výsledek mě v silné konkurenci potěšil,“ dodala.

Medaile i kvalifikace pro Olympii z Age Group

Po oba dny měla Olympia své zástupce i ve věkových (Age Group) kategoriích. Každý, kdo ve své „věkovce“ doběhl do 10. místa, se kvalifikoval na mistrovství Evropy v rakouském Oberndorfu, které by se mělo uskutečnit 12. září. Za celý víkend se to povedlo hned osmi kutnohorským spartanům.

Martina Pohořalá (45-50) v sobotu dokonce zvítězila! Monika Andělová (50-54) doběhla v obou závodech na 2. místě. Pro 4. místo si doběhla Martina Kunovjánková (30-34) na Sprintu. Jakub Vencl (40-44) bral na stejné trati 5. místo. Po oba dny proběhl cílem na 6. místě Vladimír Chwastek (50-54). Sedmá doběhla na Sprintu Jana Tvrdíková (30-34) a v neděli ji doplnila na 8. místě Katka Lebedová (30-34). A konečně desátý dokončil nedělní Super Jiří Tremmel (50-54).

Výsledky Olympia Spartan Training KH

Spartan SPRINT Kroměříž

Michal Pavlík – 17. místo elite muži / 32:46

Jakub Vencl – 5. místo AG 40-44 / 37:11

Martina Pavlíková – 7. místo elite ženy / 37:51

Vladimír Chwastek – 6. místo AG 50-54 / 42:06

Martina Pohořalá – 1. místo AG 45-50 / 45:30

Martina Kunovjánková – 4. místo AG 30-34 / 47:37

Pavel Martínek – 30. místo elite muži / 48:39

Jana Tvrdíková – 7. místo AG 30-34 / 53:22

Ondřej Kalivoda – 40. místo AG 30-34 / 55:05

Vladislav Lhotka – 39. místo AG 40-44 / 55:54

Monika Andělová – 2. místo AG 50-54 / 1:03:46

Veronika Mňuková – open ženy / 1:06:50

Tomáš Krejčík – open muži / 1:06:51

Andrea Kapounková – open ženy / 1:07:29

Vlasta Havlíčková – open ženy / 1:09:28

Kateřina Komárková – open ženy / 1:33:27



Zdroj: Olympia Spartan Training

Spartan SUPER Kroměříž

Jakub Vrbenský – 9. místo elite muži / 45:16

Michal Pavlík – 21. místo elite muži / 52:53

Martina Pavlíková – 6. místo elite ženy / 56:23

Jakub Vencl – 19. místo AG 40-44 / 1:03:14

Vladimír Chwastek – 6. místo AG 50-54 / 1:07:05

Jiří Tremmel – 10. místo AG 50-54 / 1:15:01

Kateřina Lebedová – 8. místo AG 30-34 / 1:23:26

Ondřej Kalivoda – 42. místo AG 30-34 / 1:34:35

Martina Kunovjánková – 15. místo AG 30-34 / 1:39:35

Monika Andělová – 2. místo AG 50-54 / 1:41:26

Kateřina Komárková – open ženy / 2:16:41

Lucie Dandová – open ženy / 2:32:36

Anny Malochová – spartan kids