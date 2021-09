Velký výkon předvedla Martina Novotná se svým parťákem Matěj Veselým. Oba se postavili na start slavné Beskydské sedmičky. Trasu dlouhou 101 kilometrů přes sedm beskydských tisícovek zvládli za 27 hodin, 48 minut a 16 vteřin. „I přes menší karamboly jsme došli,“ usmívala se Novotná v cíli a dodala: „Rozhodně závod doporučuji. Byl to obrovský zážitek.“

Na poloviční trasu, tedy padesátikilometrovou, ale s 60 překážkami, se v sobotu vydali Jakub Vencl a Tomáš Macháček v Malinu Brdu. Závod Spartan Ultra oba dokončili v pořádku. Vencl doběhl do cíle na 9. místě své věkové kategorie 40-44 let. Tomáš Macháček dokončil na 27. místě věkovky 30-34 let.

V neděli se trojice spartanů z Olympie přesunula do rakouského St. Pöltenu na desetikilometrový Spartan Super. Jakub Vrbenský nastoupil v elitní kategorii a v silné konkurenci doběhl na parádním šestém místě. „Na překážkách jsem nechyboval. Do oštěpu jsem držel dokonce páté místo, ale Petr Vinický ho trefil rychleji a v konečném součtu mě o vteřinu porazil,“ líčil kutnohorský elitní závodník.

Na start své věkové kategorie se postavili i Michal Pavlík (30-34 let) a Monika Andělová (50-54 let). Oba svou věkovku vyhráli. „Běžecky jsem odstartoval pomaleji, ale postupně jsem se propracoval až na třetí pozici z celého svého rozběhu. Poslední překážkou byl oštěp. Ten jsem trefil a dostal se na první pozici,“ popisoval Pavlík průběh závodu.